Fiorentina, accordo con il Comune sul Franchi: quanto costerà l’affitto nel 2025/26

È ufficiale l’accordo per la convenzione tra il Comune di Firenze e la Fiorentina per la concessione in uso dello stadio Franchi, su cui è in corso il restyling, fino al 31 maggio o 30 giugno 2026 (a seconda delle esigenze relative al campionato). È quanto si legge in una nota di Palazzo Vecchio che segue l’incontro di ieri tra la sindaca Sara Funaro e il presidente della Fiorentina Rocco Commisso.

È confermato, spiega il Comune, il corrispettivo già previsto per la stagione 2024-2025 per l’uso della struttura in misura ridotta, per le esigenze legate alle opere di cantierizzazione, per un importo di 600.000 euro. La Fiorentina dunque, come già previsto, resterà a giocare al Franchi durante i lavori: la capienza, si ribadisce dal Comune, “non sarà ridotta rispetto a quella attuale e i lavori saranno concentrati nella Fiesole e in due settori di Maratona e Tribuna, ovvero quelli stessi già interessati dai cantieri”.

Per quanto riguarda l’andamento dei lavori sono stati eseguiti rinforzi delle strutture in cemento armato in Curva Ferrovia, ospiti e Curva Fiesole. Sono state eseguite tutte le demolizioni previste in Curva Fiesole e nei settori di Maratona e Tribuna interessate dal cantiere. Da Palazzo Vecchio si spiega anche che sono stati completati i 136 pali di fondazione della nuova Curva Fiesole e della sua copertura e la prossima settimana saranno completate le prove di carico: sempre nella Fiesole sono state eseguite le fondazioni dei nuovi ambienti previsti a piano terra. È poi iniziato il restauro della Torre di Maratona.