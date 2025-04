Il Bayern Monaco perde anche Musiala per infortunio: i tempi di recupero

Il Bayern Monaco vince 3-1 in casa dell’Augsburg ma perde Musiala per infortunio. Una tegola non da poco visto il lungo elenco di infortunati tra i bavaresi che martedì prossimo affronteranno l’Inter nei quarti di Champions League.

Dopo gli infortuni di Alphonso Davies, Dayot Upamecano, Manuel Neuer, Kingsley Coman e Rapha Guerreiro, nella gara di ieri sera infatti si è fermato anche Jamal Musiala per un problema muscolare. Dopo aver segnato il momentaneo pareggio nel primo tempo, Musiala in avvio di ripresa si è accasciato in area di rigore avversaria toccandosi dietro la coscia.

“Non ce la farà per martedì”, ha detto senza lasciar adito alla speranza il dt del club bavarese, Max Eberl, dopo la vittoria per 3-1 nell’anticipo di Bundesliga in casa dell’Augsburg. “Questo è, ovviamente, estremamente amaro. Che si tratti di Jamal o di qualcun altro. È pazzesco quanti infortuni abbiamo in questo momento”, le parole di capitan Joshua Kimmich.

Secondo quanto riportato dai media tedeschi, Musiala avrebbe riportato uno stiramento ai muscoli posteriori della coscia durante la partita contro l’Augsburg e si prevede che resti fuori per 2-3 settimane (mentre secondo Sky Sport Deutschland addirittura otto settimane), saltando quindi non solo l’andata ma anche il ritorno della sfida di Champions League contro l’Inter.