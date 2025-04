Ufficiale, Thomas Müller lascerà il Bayern Monaco dopo 25 anni

Ora è ufficiale, Thomas Müller lascerà il Bayern Monaco al termine della stagione. La bandiera dei bavaresi infatti non rinnoverà il suo contratto, in scadenza a fine annata, ma parteciperà come ultimo torneo al Mondiale per Club che andrà in scena negli USA la prossima estate.

“Vincitore della Coppa del Mondo, due volte vincitore del triplete, record di presenze: il Bayern Monaco e Thomas Müller, 35 anni, hanno deciso insieme di porre fine a una carriera unica che abbraccia 25 anni e 33 trofei, quest’estate”, si legge in una nota del Bayern Monaco.

“Nato in Baviera, Müller ha iniziato a far parte dell’accademia del Bayern Monaco all’età di 10 anni, nell’estate del 2000, ha seguito uno sviluppo straordinario, ha fatto la storia con il club, ha vinto tutto ciò che c’era da vincere ed è diventato il giocatore con il maggior numero di presenze nella storia del club con un totale di 743 partite ufficiali”.

“Müller ha fatto il suo debutto professionale con il Bayern il 15 agosto 2008 in un pareggio 2-2 contro l’Hamburger SV. Da allora ha vinto 12 titoli di Bundesliga, sei volte la Coppa di Germania, due volte la Champions League, due volte il Mondiale per club, due volte la Supercoppa Europea e otto volte la Supercoppa di Germania”.

“Nel mese di settembre, l’attaccante ha superato la leggenda della porta di Monaco Sepp Maier come giocatore con il maggior numero di presenze nella storia del Bayern ed è attualmente a 743 presenze ufficiali, nelle quali ha registrato 247 gol e 273 assist. Ha segnato 45 gol in 131 partite con la nazionale tedesca dal 2010 al 2024, vincendo la Coppa del Mondo del 2014 in Brasile. Ha vinto la Scarpa d’Oro come capocannoniere alla sua prima Coppa del Mondo nel 2010 e ha partecipato anche ai tornei del 2018 e 2022, oltre agli Europei del 2012, 2016, 2021 e 2024.

“È stato concordato che il due volte vincitore del triplete e campione del mondo giocherà le sue ultime partite con il Bayern alla FIFA Club World Cup, che si terrà negli Stati Uniti dal 15 giugno al 13 luglio”.

“È chiaro che oggi non è come gli altri giorni per me – ha commentato Thomas Müller -. I miei 25 anni come giocatore del Bayern Monaco termineranno in estate. È stato un viaggio incredibile, caratterizzato da esperienze uniche, incontri straordinari e trionfi indimenticabili. Sento una gratitudine e una gioia immense per aver vissuto questa carriera con il mio amato club. Il legame speciale con il club e i nostri fantastici tifosi rimarranno sempre. Quello che desidero come addio dovrebbe essere chiaro: titoli che possiamo festeggiare insieme, e momenti che ricorderemo con affetto per molto tempo. Daremo il massimo nelle prossime settimane per riportare il titolo di campioni in Bundesliga a Monaco e raggiungere il nostro ambito ‘Finale Dahoam’. Facciamolo insieme!”