Il Tar accoglie il ricorso del Cagliari: tifosi sardi ammessi al Castellani

Il Tar della Toscana ha accolto il ricorso presentato dal Cagliari contro il provvedimento della Prefettura di Firenze che vietava la vendita dei biglietti della sfida di Empoli ai residenti nella regione Sardegna, anche se titolari della tessera dei tifosi.

Il Tar ha ritenuto che la decisione del Prefetto non sia giustificata, visto che il prefetto ha specificato che le ragioni per cui ha disposto il blocco delle vendite ai residenti in Sardegna erano riconducibili a motivi di ordine pubblico, visti i recenti scontri fra sostenitore del Cagliari e della Fiorentina in occasione della sfida giocata al Franchi lo scorso 8 dicembre, e anche in altre occasioni in precedenza.

Il TAR, inoltre, specifica «per valorizzare questo dato, per estendere il pericolo anche agli incontri che non coinvolgano la Fiorentina ma l’Empoli, sarebbe stata necessaria una più approfondita istruttoria e una più articolata motivazione, che evidenziasse la presenza di elementi indiziari precisi e diretti circa l’estensione del pericolo da Firenze a Empoli, con squadre e tifoserie diverse; non essendo sufficiente la evocazione della estensione per contagio del pericolo a luoghi e tifoserie diverse per sola vicinanza spaziale».