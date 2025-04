Serie A, weekend caldo per coppe e titolo: perché Inter e Milan giocano sabato

Sta per iniziare un weekend caldissimo in Serie A. Tra la corsa allo Scudetto e quella per i piazzamenti europei, sono molte le sfide che potrebbero regalare una svolta decisiva. Tra le formazioni impegnate per i rispettivi obiettivi ci sono anche Inter e Milan, che scenderanno entrambe in campo tra il pomeriggio (i nerazzurri) e la serata (i rossoneri) di sabato 5 aprile.

Nonostante siano reduci dalla semifinale di andata di Coppa Italia, giocata mercoledì 2 aprile, le due formazioni scenderanno comunque in campo sabato, a 72 ore dal match (o poco meno, nel caso dell’Inter). Ma per quale motivo le formazioni di Inzaghi e Conceiçao giocano in anticipo, rispettivamente contro Parma e Fiorentina? Da cosa dipende questa scelta?

Perché Inter e Milan giocano sabato – Tra Champions e maratona

Partendo dall’Inter, la spiegazione è piuttosto semplice e logica. I nerazzurri hanno sì giocato mercoledì sera, ma saranno anche impegnati in trasferta martedì 8 aprile (calcio d’inizio alle ore 21.00) per il quarto di finale di andata di Champions League contro il Bayern Monaco. Motivo per cui non era possibile né scendere in campo domenica, ma nemmeno sabato sera, considerando che lo slot è riservato alle sfide per cui Sky ha la co-esclusiva, mentre Parma-Inter è un’esclusiva DAZN.

Per quanto riguarda invece il Milan, il tema in questo caso è di ordine pubblico. Nella giornata di domenica 6 aprile, la città di Milano ospiterà la “Wizz Air Milano Marathon 2025”, evento che coinvolgerà buona parte del centro e della zona nord ovest del capoluogo lombardo. Il percorso dell’evento prevede che si passi proprio accanto allo stadio Giuseppe Meazza, situazione che sarebbe stata difficilmente conciliabile con l’afflusso di oltre 70mila persone per la partita di campionato (questo il dato sui biglietti venduti). Da qui la necessità di posizionare l’incontro di sabato.