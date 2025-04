«Condotta indecente» in Real-Atletico: l’UEFA multa Mbappé, Rudiger e Ceballos

Niente squalifica, ma solo multe per i giocatori del Real Madrid per il comportamento dopo il derby contro l’Atletico in Champions League. Nelle scorse settimane infatti l’UEFA aveva aperto una indagine su quattro calciatori del Real Madrid (Vinicius, Antonio Rüdiger, Kylian Mbappé e Daniel Ceballos) per “comportamento indecente” dopo la sfida degli ottavi di Champions. Tuttavia, la UEFA ha riconosciuto colpevoli solo Rudiger, Mbappé e Ceballos: ai primi due è stata comminata una multa e una squalifica ma con la condizionale, mentre per il centrocampista spagnolo è arrivata solo una multa. Nessuna sanzione invece per Vinicius.

«A seguito dell’indagine condotta da un Ispettore Etico e Disciplinare della UEFA, sono stati avviati procedimenti disciplinari contro i seguenti giocatori del Real Madrid CF: Antonio Rüdiger, Kylian Mbappé e Daniel Ceballos Fernández, per una possibile violazione delle regole fondamentali di condotta decorosa (Art. 11(2)(b) del Regolamento Disciplinare UEFA). Nessun procedimento disciplinare è stato avviato nei confronti del giocatore del Real Madrid CF, Vinícius Júnior», si legge nella nota della UEFA.



Il Comitato di Controllo, Etica e Disciplina della UEFA (CEDB) ha adottato le seguenti decisioni: