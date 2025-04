Doppia Curva: altri 5 arresti nel clan di Lucci, ex capo della Sud del Milan

Proseguono gli arresti nell’entourage di Luca Lucci, l’ex capo ultrà del Milan in carcere per l’inchiesta “Doppia Curva” che ha smantellato il giro di spaccio, creste sui biglietti, racket dei parcheggi e violenza nelle due tifoserie estreme rossonera e nerazzurra. Stamattina la polizia, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia ha disposto altri cinque fermi per un altro gruppo indiziato di appartenere all’associazione per delinquere finalizzata al traffico internazionale di stupefacente (cocaina, hashish e marijuana).

Tra i cinque arrestati c’è anche Francesco Messina, 39 anni, il quale, secondo le accuse, avrebbe prodotto in Marocco l’hashish poi venduto sulle piazze milanesi. Sono finiti in carcere, su ordinanza del gip di Milano Fabrizio Filice, anche un peruviano, residente a Milano, Aldo Gerardo Mori Matos, Yuri Trocino (per il quale non è stata riconosciuta dal giudice l’accusa di narcotraffico), Francesco Siani e Attilio Mormile.

Ai sodali di Lucci, in carcere dal 17 dicembre 2024, la Squadra Mobile è arrivata grazie a un filone di indagine legato agli approfondimenti sull’agguato mortale fallito subito dal pusher concorrente Enzo Anghinelli la mattina del 12 aprile del 2019. Le comunicazioni tra gli indagati avvenivano con piattaforme criptate la cui individuazione ha impegnato gli investigatori assieme a Eurojust ed Europol.

Erano già 22 gli indagati dell’ordinanza di dicembre, ma la misura cautelare era stata applicata solo a 8 soggetti, per carenza di esigenze cautelari nei confronti degli altri. «La rivalutazione di tali esigenze e la conseguente applicazione della misura cautelare a carico degli odierni arrestati si fonda sugli ulteriori approfondimenti investigativi condotti ed in particolare dall’analisi dei cellulari sequestrati lo scorso 17 dicembre, dai quali emerge l’attualità delle condotte di traffico di stupefacenti».