Fiorentina, Commisso: «Dispiace non mi abbiano fatto fare lo stadio»

Dallo stadio Artemio Franchi alla soddisfazione della stagione della sua Fiorentina, passando al mercato estivo. Sono tanti i temi toccati quest’oggi da Rocco Commisso in una lunga intervista a Sky Sport.

«Abbiamo intenzione di tenere Kean, Fagioli e De Gea». Non ha usato mezze parole il patron dei viola sui gioielli più importanti della rosa della Fiorentina 2024/25, che saranno quindi dei perni fondamentali anche nella prossima stagione.

Per quanto riguarda, invece, la ristrutturazione del Franchi, anche qui Commisso ha le idee piuttosto chiare: «L’impianto è di proprietà del Comune, lavoreremo insieme per dare una mano e fare in modo che si finisca il prima possibile per il bene della Fiorentina, avere uno stadio a mezzo servizio non serve. Avremmo potuto avere un impianto bello e moderno senza buttare tutto giù, dispiace che non me lo abbiano fatto fare. Ha ragione Marotta, in Italia si sono costruiti finora solo due stadi nuovi al contrario di quanto accaduto negli altri paesi europei». Proprio oggi, il patron del club ha accolto al Viola Park la sindaca di Firenze, Sara Funaro.

Commisso ha anche parlato di Raffaele Palladino: «Non ho mai pensato di esonerarlo, sono sempre stato dalla sua parte e mi auguro che possa dimostrare tutto il proprio valore. Spero che il nostro allenatore riesca a portare la Fiorentina a centrare gli obiettivi che merita. Nei momenti difficili ho parlato con l’allenatore e la squadra, adesso siamo tornati a vincere, puntiamo come ho sempre detto a fare meglio della passata stagione. Se un giorno riusciremo a lottare anche per lo scudetto? Speriamo, sarebbe il sogno più grande, credo che si possa dare ma ancora non siamo a questo punto».

Tornando ai calciatori più rappresentati: «Sul futuro dei nostri giocatori non vorrei dire di più anche perché bisognerà vedere se loro vogliono restare. Fosse così potremmo cominciare il prossimo anno con una squadra ancora più forte».

Certamente uno dei talenti che si è messo più in luce, anche in virtù della stagione scorsa dove aveva avuto più di qualche difficoltà alla Juventus, è Moise Kean, che ha trovato a Firenze un ambiente che ha puntato fin da subito su di lui, come testimonia la clausola rescissoria da 52 milioni di euro presente nel suo contratto. «Io voglio che resti qua – ha dichiarato Commisso – è molto importante per noi. Se poi qualcuno farà un’offerta allora valuteremo, ma io cercherò di tenerlo alla Fiorentina. Vero che non siamo la prima, la seconda o la terza squadra in Italia ma ciò che abbiamo lo difendiamo e non ho bisogno di quelli che mi vengono a dichiarare che sono i ‘re del calcio italiano’ per prendere chi vogliono. Con me non succederà».