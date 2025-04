È tutto pronto per la 23esima edizione della Maratona di Milano che si terrà domenica 6 aprile fra le strade del capoluogo lombardo (e che ha costretto la Lega Serie A a programmare per sabato 5 aprile la sfida tra Milan e Fiorentina). La manifestazione si snoderà per le vie del centro della città. Gli organizzatori aspettano circa 10mila corridori ai blocchi di partenza.

Alcune strade interessate dalla manifestazione chiuderanno al traffico a già dalla notte di sabato (intorno alle 4 del mattino), ma la maggior parte delle vie diventerà off limits per auto, moto e scooter con l’inizio della gara in piazza Duomo. Il blocco sarà revocato progressivamente dopo il passaggio dell’ultimo runner, con una riapertura completa intorno alle 17.

Percorso Maratona Milano – Il circuito dove correranno i quasi 10mila partecipanti

Qui la mappa del percorso che sarà seguito da tutti i corridori della Maratona di Milano 2025:

Percorso Maratona Milano – L’elenco delle vie coinvolte dall’evento

Di seguito l’elenco delle vie che saranno chiuse domenica prossima per la Maratona di Milano (divise per orario di chiusura e di riapertura alla circolazione):

Chiusura dalle 04 alle 17

Via Fatebenefratelli

Via Dell’Annunciata

Via Dei Giardini

Piazza Cavour

Via Palestro

Chiusura dalle 7.30 alle 12

Piazza Duomo Lato Galleria Vittorio Emanuele

Via Mengoni

Via Santa Margherita

Piazza Delle Scala

Via Alessandro Manzoni

Via Senato

Via San Damiano

Via Visconti Di Modrone

Via Pietro Mascagni

Via Bianca Maria (Contromano)

Viale Luigi Majno (Contromano)

Piazzale Oberdan

Bastioni Porta Venezia (Contromano)

Via Città Di Fiume (Contromano

Piazza Della Repubblica (Contromano)

Viale Monte Santo (Contromano)

Piazza Principessa Clotilde (Contromano)

Bastioni Di Porta Nuova (Contromano)

Piazza 25 Aprile (Mano Giusta)

Viale Crispi,

Bastioni Di Porta Volta

Piazzale Biancamano

Piazza Lega Lombarda

Viale Elvezia

Viale Douhet

Via Melzi D’eril

Via Canova

Chiusura dalle 7.30 alle 16

Via Canova (Contromano)

Viale Milton (Contromano)

Viale Moliere (Contromano)

Viale Alemagna (Contromano)

Viale Gadio (Contromano)

Piazza del Cannone

Viale Gadio

Via Legnano

Via Della Moscova

Via della Moscova (Contromano)

Via San Marco

Piazza San Marco

Chiusura dalle 7.30 alle 17

Via Senato

Corso Venezia

Piazza San Babila

Corso Matteotti

Piazza Meda

Via San Paolo

Corso Vittorio Emanuele II

Piazza Del Duomo

Chiusura dalle 8 alle 12.30

Via Pontaccio

Via Tivoli (Contromano)

Foro Buonaparte

Largo Cairoli

Piazzale Cadorna

Via Giovanni Boccaccio

Piazza Virgilio

Via Vincenzo Monti

Via Venti Settembre

Piazza della Conciliazione

Via A. da Giussano

Via G. d’Arezzo

Via del Burchiello

Via Giotto

Via Buonarroti (Contromano)

Inversione a U prima di Piazza Wagner

Piazza Buonarrotti

Via Monte Rosa

Piazza Amendola

Viale Ezio

Piazza Giulio Cesare

Viale Belisario

Viale Cassiodoro

Piazza VI Febbraio

Viale Boezio

Inversione a U in Largo Domodossola

Viale Boezio carreggiata laterale

Entrata Parco City Life

Chiusura dalle 8.20 alle 12.50

Viale Eginardo

Viale Scarampo

Sottopasso

Viale De Gasperi

Piazzale Kennedy (Contromano)

Via Fabrizio Quattrocchi (Contromano)

Via S.elia (Contromano)

Via Diomede

Piazzale Lotto,

iale Caprilli

Piazzale dello Sport

Chiusura dalle 8.30 alle 13,30

Via Achille

Via Tesio

Via Harar

Via Novara

Via Cascina Bellaria

Via F.lli Gorlini

Via Lampugnano

Via G. B. Angioletti

Via Giacomo Balla

Via Mafalda di Savoia

Via Lampugnano

Chiusura dalle 8.50 alle 14

Via Lampugnano

Via Omodeo

Via Cechov

Via Kant

Via Benedetto Croce

Via Fabrizio Quattrocchi (Contromano)

Viale Alcide de Gasperi (Contromano)

Inversione a U in Viale Alcide De Gasperi (Contromano)

Via Grosio

Via Gallarate

Chiusura dalle 9 alle 15