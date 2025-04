I big in scena a Montecarlo: ecco la posta in palio nel Principato di Monaco

Prize-money corposo per il torneo monegasco . ​Il Principato di Monaco si prepara ad accogliere l’élite del tennis mondiale per il Rolex Monte-Carlo Masters 2025 , in programma dal 5 al 13 aprile sulla classica superficie in terra battuta.

Montepremi Monaco: calendario e novità

L’evento prenderà il via il 5 aprile con le qualificazioni, mentre il tabellone principale inizierà il 6 aprile. Le finali del doppio e del singolare sono previste rispettivamente per il 12 e 13 aprile.​

Quest’anno, il torneo introduce alcune novità significative. Il Campo n. 2 è stato rinominato in onore di Elizabeth-Ann de Massy, figura chiave nella storia del tennis monegasco. Inoltre, verrà implementato per la prima volta il sistema Hawk-Eye con Video Review, garantendo maggiore precisione nelle decisioni arbitrali.

Montepremi Monaco: i protagonisti attesi

L’entry list del torneo è stellare: nove dei primi dieci giocatori del ranking mondiale hanno confermato la loro presenza. Tra questi spiccano Alexander Zverev (n. 2), Carlos Alcaraz (n. 3) e Taylor Fritz (n. 4).

Grande attesa per Stefanos Tsitsipas, campione in carica e vincitore di tre delle ultime quattro edizioni, torna per difendere il titolo. Tra i favoriti della vigilia non può mancare Carlos Alcaraz, che, dopo un inizio di stagione sottotono, vede nella terra battuta un’opportunità per riscattarsi e recuperare punti preziosi nel ranking.

Infine Novak Djokovic, reduce da una sconfitta in finale al Miami Open contro il giovane Jakub Mensik, arriva a Monte Carlo con l’obiettivo di conquistare il suo centesimo titolo ATP, che rappresenterebbe un ulteriore traguardo di una carriera straordinaria.

Nonostante le difficoltà recenti, dovute anche alla forma fisica precaria, il serbo rimane una minaccia costante per i suoi avversari, e promette di dire la sua anche in un torneo in cui storicamente non ha brillato

Montepremi Monaco: gli italiani in campo

Guardando agli italiani, sarà assente il numero uno del mondo, Jannik Sinner, a causa della sospensione legata al caso Clostebol iniziata il 15 febbraio e che terminerà in corrispondenza dell’inzio del torneo casalingo, gli Internazionali di Roma.

Il tabellone principale vedrà comunque la presenza di sei azzurri: Lorenzo Musetti, Matteo Berrettini, Matteo Arnaldi, Lorenzo Sonego e Flavio Cobolli, a cui si è aggiunto Fabio Fognini in extremis grazie ad una wild card assegnata dagli organizzatori.

L’unica testa di serie azzurra sarà Musetti, che punta a migliorare il quarto di finale raggiunto nel 2023. Dopo un’annata difficile segnata dagli infortuni che lo hanno fatto precipitare nel ranking, Berrettini punta a ritornare alla forma migliore nonostante la superficie non sia la sua preferita.

La cifra stanziata per il prize-money

Per l’edizione prossima alla partenza, gli organizzatori del Master monegasco hanno stanziato un montepremi complessivo di 6,1 milioni di euro. Per conoscere la distribuzione dettagliata del montepremi