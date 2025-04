Tutto pronto per il torneo di Monte Carlo: ecco dove vedere il Master 1000 monegasco

Al via il torneo del Principato . ​Il Rolex Monte Carlo Masters 2025 si terrà dal 5 al 13 aprile sui campi in terra battuta del Monte-Carlo Country Club , segnando la 118esima edizione di questo prestigioso appuntamento.

Dove vedere Master Montecarlo – I protagonisti

Tra i protagonisti che si daranno battaglia ci saranno Alexander Zverev, che punta alla vittoria per dare l’assalto al primo posto nel ranking dell’altoatesino, oltre a Carlos Alcaraz, in cerca di riscatto dopo una stagione sottotono.

In condizioni fisiche precarie Novak Djokovic, la cui partecipazione è ancora in forse, mentre Casper Ruud darà l’assalto al titolo dopo la finale nella scorsa stagione contro il greco Stefanos Tsitsipas, campione in carica e conquistatore di tre titoli nelle ultime quattro edizioni.

Gli italiani in gara

L’Italia sarà rappresentata da una folta pattuglia, capitanata da Lorenzo Musetti, unica testa di serie azzurra del torneo. Altro nome di spicco è rappresentato da Matteo Berrettini, che vuole risalire la china dopo un’annata difficile.

In campo anche Matteo Arnaldi, Lorenzo Sonego e Flavio Cobolli, che partiranno dal tabellone principale, mentre nelle qualificazioni proveranno a giocarsi le loro carte Luciano Darderi e Mattia Bellucci.

Dove vedere Master Montecarlo: la copertura in TV e streaming

Gli amanti del tennis potranno seguire il torneo in tempo reale su Sky Sport, che garantirà una copertura totale attraverso il canale dedicato Sky Sport Tennis (203), a presidio dell’intero programma.

Inoltre, la programmazione sarà disponibile anche in streaming su Sky Go e NOW, offrendo agli spettatori un’esperienza coinvolgente e completa per non perdere neanche un istante del Master 1000 monegasco.