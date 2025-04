Dalla Spagna: CR7 pronto a rilevare il Valencia insieme alla famiglia reale saudita

Mentre iniziano a circolare le prime indiscrezioni sul futuro di Cristiano Ronaldo, anche in vista del prossimo Mondiale per Club che il portoghese vorrebbe giocare (volontà non di poco conto, considerando che il suo Al Nassr non è fra le 32 squadre partecipanti), dalla Spagna arriva un’indiscrezione relativa alla vita extra campo del cinque volte Pallone d’Oro.

Come riporta il quotidiano catalano Mundo Deportivo, Cristiano Ronaldo è da sempre molto vicino al proprietario del Valencia, Peter Lim, e questo è bastato per indicare il fenomeno portoghese come interessato a entrare nel capitale sociale del club spagnolo, come investitore di una cordata pronta a rilevare la società dall’imprenditore di Singapore.

Al momento non sono arrivate conferme dall’entourage di Ronaldo, ma è arrivata quella di Lim, riguardo al fatto che il Valencia non è assolutamente in vendita. A conferma di ciò si può considerare la nomina del figlio del patron come nuovo presidente del club. Ma le indiscrezioni su Cristiano Ronaldo nuovo proprietario del Valencia non accennano a placarsi.

La vicinanza del portoghese alla famiglia reale saudita, inoltre, porterebbe a pensare a una sinergia fra le parti, in particolare con il principe Mohamed Bin Salman, per andare a rilevare uno dei club più iconici del calcio spagnolo che vive ormai da una serie di stagioni una situazione difficile, come testimonia la lotta per non retrocedere in cui è pienamente coinvolta quest’anno. Proprio la permanenza in Liga sembra essere la condizione principale per vedere un cambio di proprietà.

L’indiscrezioni di Ronaldo come nuovo proprietario del Valencia è stata rilanciata dal giornalista spagnolo Julian Redondo citando anche le spese affrontate da Lim per il licenziamento del tecnico Ruben Baraja e la nomina del suo sostituto, Carlos Corberan. A questo si aggiungono anche diversi calciatori ingaggiati nel mercato di gennaio, anche se in prestito, ma comunque che hanno comportato un innalzamento del costo generale della rosa che sembra essere deciso proprio per puntare con grande forza alla salvezza per poi cedere il club nelle migliori condizioni possibili.

La cessione del Valencia da parte di Lim è una eventualità che da anni viene rilanciata con numerose indiscrezioni derivanti anche dalla difficile gestione di questi anni a livello economico-finanziario che ha portato il club a mettere da parte il progetto di ristrutturazione dello stadio Mestalla per costo eccessivo che ha portato l’impianto a una progressiva decadenza.