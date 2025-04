Milan-Inter di Coppa Italia tra i 10 derby con meno pubblico negli ultimi 30 anni

Milan-Inter, sfida valida per la semifinale di andata di Coppa Italia, è stato il quarto derby stagionale, in attesa del ritorno, in tre competizioni diverse dopo i due in campionato e quello giocato a Riyadh per la finalissima di Coppa Italia.

Milan Inter spettatori San Siro Coppa Italia – La classifica dei derby con meno persone allo stadio

Le due squadre si sono affrontate davanti a un San Siro in cui erano presenti in totale 67.595 spettatori. Considerando che, in ottica rossonera, è stata la partita per la quale sono stati venduti più biglietti singoli in questa stagione, la sfida di ieri sera è fra i 10 derby di Milano con meno persone allo stadio:

Inter-Milan, Serie A 1995/96 – 70.196 spettatori;

Milan-Inter, Coppa Italia 2024/25 – 67.595 spettatori;

Inter-Milan, Coppa Italia 1999/00 – 63.823 spettatori;

Inter-Milan, Coppa Italia 1994/95 – 59.259 spettatori;

Inter-Milan, Serie A 1994/95 – 57.962 spettatori;

Milan-Inter, Coppa Italia 1994/95 – 52.209 spettatori;

Milan-Inter, Coppa Italia 2017/18 – 48.721 spettatori;

Milan-Inter, Coppa Italia 1997/98 – 36.805 spettatori;

Milan-Inter, Coppa Italia 1999/00 – 32.645 spettatori;

Inter-Milan, Coppa Italia 1997/98 – 9.137 spettatori.

In questa speciale classifica non sono stati inclusi i derby di Milano che si sono giocati con una qualsiasi restrizione sulla vendita dei tagliandi, come è stato per esempio in epoca Covid. Da sottolineare, inoltre, come il derby meno visto, quello di Coppa Italia 1997/98, è il ritorno dei quarti di finale che aveva visto vincere il Milan per 5-0 nella gara di andata.

A fare da contraltare al dato sugli spettatori presenti a San Siro nella serata di mercoledì sono i dati relativi agli ascolti televisivi. Infatti, Milan-Inter è stata seguita in diretta su Canale 5 da un totale di oltre 6 milioni di spettatori, risultato la partita di Coppa Italia più vista in stagione, piazzandosi al terzo posto per l’annata 2024/25, dietro alle due di Supercoppa Italiana, Juventus-Milan e la finalissima Inter-Milan.