Ascolti tv, oltre 6 milioni di spettatori per Milan-Inter su Canale 5

Il derby fra Milan e Inter, valido per la semifinale di andata di Coppa Italia, è terminato 1-1, lasciando tutto aperto in vista del ritorno che si giocherà, questa volta con i nerazzurri in casa, mercoledì 23 aprile.

Il quarto derby stagionale, dopo i due di campionato e quello in finale di Supercoppa italiana giocato a Riyadh, è andato in onda su Canale 5 come l’altra semifinale di martedì sera fra Empoli e Bologna, ma con ben altri risultati per quanto riguarda spettatori e share.

Ascolti tv Milan Inter Coppa Italia – Il derby è la partita più vista della coppa nazionale 2024/25

Milan-Inter ha raccolto un successo di pubblico che l’ha spinta al primo posto delle partite di Coppa Italia più viste in stagione grazie ai suoi oltre 6 milioni di spettatori che hanno permesso di avere uno share del 28,4%, scavalcando Milan-Roma, valida per i quarti di finale.

Il derby di ieri sera, inoltre, è stata la terza partita più vista fino a questo momento in stagione. Davanti troviamo le due sfide di Supercoppa: la semifinale Juventus-Milan (6,6 milioni e 31,4%) e la finalissima di Riyadh dell’Epifania fra Inter e Milan che ha incollato alla televisione ben 7,4 milioni di spettatori con uno share del 32,6%.