UEFA, i premi ufficiali per EURO 2024: Spagna quasi a 30 milioni, Italia ferma a 12

In occasione del proprio 49º Congresso, la UEFA ha ufficializzato i premi riconosciuti alle 24 nazionali che hanno partecipato in Germania agli Europei della scorsa estate.

Avventura continentale che vedeva l’Italia di Luciano Spalletti presentarsi ai nastri di partenza come campione in carica, ma che si è conclusa molto presto con l’eliminazione agli ottavi di finale per mano della Svizzera, dopo un girone passato all’ultimo istante grazie al gol di Mattia Zaccagni contro la Croazia. A vincere la rassegna continentale fu la Spagna, che terminò la fase a gironi prima davanti proprio all’Italia.

L’eliminazione, che ha portato a diverse polemiche sia nei confronti del commissario tecnico Spalletti, confermato subito dopo, che del presidente Gabriele Gravina, rieletto di recente come numero uno della FIGC, costò alla Federcalcio un totale di 16 milioni di euro. Questa la differenza fra i 28,25 milioni incassati per la vittoria di EURO 2020 e la somma percepita dalla UEFA per l’edizione 2024: 12,25 milioni per avere raggiunto gli ottavi di finale.

EURO 2024 premi ufficiali – Le cifre per ogni fase del torneo

Per ogni fase di EURO 2024, ecco i premi stabiliti dalla UEFA:

Fase a gironi – 9,25 milioni di euro;

Vittoria ai gironi – 1 milione;

Pareggio ai gironi – 500mila;

Ottavi – 1,5 milioni;

Quarti – 2,5 milioni;

Semifinali – 4 milioni;

Finale – 5 milioni;

Vincitore – 8 milioni

Premi EURO 2024 Italia – Quanto hanno incassato le 24 nazionali

Come detto, EURO 2024 fu vinto dalla Spagna che, come gli Azzurri tre anni prima (visto che EURO 2020 si giocò nel 2021 per la pandemia), ha incassato 28,25 milioni, anche grazie al percorso perfetto fatto nel girone che da solo è valso 3 milioni per le tre vittorie ottenute. Ecco di seguito le cifre ufficiali, comunicate dalla UEFA, che le diverse federazioni hanno incassato dal percorso delle proprie nazionali a EURO 2024 per un totale di 331 milioni di euro: