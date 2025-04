Il Bologna ha ipotecato l’approdo in finale di Coppa Italia grazie al rotondo successo per 3-0 nella semifinale di andata in casa dell’Empoli. La formazione di Vincenzo Italiano dovrà quindi difendere un ampio vantaggio fra le mura amiche del Dall’Ara il prossimo 23 aprile per fronteggiare una fra Inter e Milan nell’ultimo atto della competizione.

Il match, trasmesso in diretta esclusiva da Mediaset su Canale 5 (i diritti della Coppa Italia e della Supercoppa italiana rimarranno nelle mani del Biscione fino al 2027), è stato seguito da 2.178.000 spettatori, con uno share del 10,8%.

Empoli Bologna ascolti tv Coppa Italia – I dati delle ultime semifinali

Si tratta di una delle semifinali di Coppa Italia meno seguite tra quelle trasmesse negli ultimi 15 anni, sia a livello di spettatori che a livello di share. Per quanto riguarda gli spettatori, peggio di questo incontro ha fatto solamente Udinese-Roma (stagione 2009/10). Guardando invece allo share – la quota di pubblico destinata alla partita sul totale di persone che hanno visto la tv in una determinata serata – il dato peggiore riguarda un Udinese-Fiorentina della stagione 2013/14 e la già citata Roma-Udinese del 2009/10. In questo caso, Empoli-Bologna si posiziona come terza semifinale meno seguita degli ultimi 15 anni.