Mondiale per Club, norma anti hooligans: vietato l'ingresso negli USA a 150 tifosi di City e Chelsea

Circa 150 tifosi del Manchester City e del Chelsea, con una storia di condotta violenta alle spalle, sono stati banditi dagli Stati Uniti durante il periodo in cui si terrà il Mondiale per Club FIFA che prenderà il via il prossimo 15 giugno. Ad annunciarlo è stato il ministero dell’Interno della Gran Bretagna.

La misura ha come obiettivo la prevenzione di disordini legati al calcio durante il torneo. Infatti, i tifosi dei club che sono già soggetti a un ordine di divieto da manifestazione calcistiche saranno costretti a consegnare i loro passaporti alla polizia dal 9 giugno al 13 luglio, giorno della finale che si giocherà al MetLife Stadium.

«Molti tifosi del Manchester City e del Chelsea vorranno viaggiare per sostenere le loro squadre nel torneo di questa estate e vogliamo che tutti lo facciano in modo sicuro e piacevole – ha dichiarato Diana Johnson, ministro per la polizia e prevenzione del crimine del governo britannico –. Ma per la minuscola minoranza di facinorosi che usano il calcio come scusa per la criminalità, applicheremo le stesse misure preventive collaudate che abbiamo utilizzato con successo per altri tornei all’estero».

I tifosi in questione saranno contattati dall’Autorità per gli Ordini di Divieto dal Calcio, ha fatto sapere il governo, sottolineando come il mancato rispetto di tale provvedimento comporterebbe una multa elevata o una possibile condanna a sei mesi di prigione. Durante il 2024, erano in vigore più 2.000 ordine restrittivi per manifestazioni calcistiche fra Inghilterra e Galles.