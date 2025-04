Amazon ha presentato un'offerta per acquistare il social network TikTok

Con un’offerta dell’ultimo minuto, Amazon irrompe sulla scena della vendita di TikTok, il popolare social network di proprietà cinese che rischia di essere bandito negli Stati Uniti se non sarà cambiato a breve l’azionista di maggioranza. Come riporta il quotidiano statunitense The New York Times, l’amministrazione Trump ha dato tempo a TikTok fino alla fine di aprile per trovare un compratore ed evitare così di essere definitivamente oscurato nel territorio USA.

Ed ecco l’arrivo, inaspettato, del gigante nato dall’idea di Jeff Bezos, che è già attivo – oltre che nel settore dell’e-commerce – nel mercato dello streaming con Amazon Prime Video, piattaforma che in Italia trasmette la migliore partita di ogni singola giornata della UEFA Champions League almeno fino al 2027, quando scadrà l’attuale bando.

L’offerta di Amazon sarebbe però, secondo quanto ricostruito al momento, arrivata sotto forma di lettera inviata al vicepresidente degli Stati Uniti, JD Vance, e a Howard Lutnick, il segretario al commercio scelto dal presidente Donald Trump. Al momento non arrivano conferme ufficiali dalle parti interessate.

Fatto sta che entrambi gli schieramenti politici puntano a una risoluzione più veloce possibile della questione TikTok (controllata dalla holding Bytedance), che viene giudicata come un’app rischiosa per la sicurezza nazionale sulla base del controllo cinese. Il presidente Trump, nonostante la Corte Suprema abbia confermato il tutto all’unanimità, ha preso tempo visto che vuole salvare l’applicazione che riscuote tanto successo fra i giovanissimi, a patto che ovviamente il controllo passi a un altro soggetto, meglio se statunitense.

Nella giornata odierna sono attesi, inoltre, ulteriori colloqui fra Trump e i massimi funzionari governativi per trovare una soluzione alla questione TikTok. Non si esclude nemmeno che l’app sia rilevata da una cordata di investitori USA, tra cui ci sarebbe anche il gigante della tecnologia Oracle, e la società di private equity Blackstone, che in passato aveva fatto un’offerta per acquisire una percentuale dei diritti televisivi della Bundesliga. Ma non è ancora chiaro se una struttura del genere soddisferebbe le condizioni della legge federale.

Tornando all’interesse di Amazon per TikTok, bisogna ricordare come fra le due realtà ci siano già dei rapporti tutt’ora esistenti. L’app video, che conta 170 milioni di utenti negli Stati Uniti, è diventata un importante centro per lo shopping al dettaglio, con influencer che raccomandano prodotti agli spettatori. Sebbene l’azienda abbia la propria operazione di e-commerce nota come TikTok Shop, molti influencer incoraggiano le persone ad acquistare prodotti su Amazon, che dà agli influencer una percentuale delle transazioni.

Amazon aveva precedentemente cercato di creare una sorta di clone di TikTok, chiamato Inspire, all’interno della propria app, ma dopo una risposta del mercato piuttosto timida, la società di Jeff Bezos ha deciso di ritirarla dal mercato. La piattaforma di e-commerce non è il primo rivenditore a esprimere interesse per l’app. Nel 2020, quando TikTok entrò nel mirino di grandi aziende statunitensi come Microsoft e Walmart, che fecero una offerta formale per rilevare il social network.

Ora che Amazon irrompe sulla scena pronta a sbaragliare la concorrenza, che presenta anche i miliardari, Frank McCourt e Jesse Tinsley, il fondatore della società di pagamenti Employer.com. Dal canto suo, TikTok ha sempre fatto sapere di non essere in vendita, anche perché una eventuale cessione a investitori stranieri sarebbe bloccata prontamente dal governo cinese.

(Image credit: Depositphotos)