Quarto appuntamento per Sky Up The Edit. Abodi: «Assicurare diritto di vivere bene attraverso sport»

Quarto appuntamento in presenza per Sky Up The Edit, il progetto di Sky che offre agli studenti e studentesse tra gli 8 e i 18 anni l’opportunità di sviluppare le proprie competenze digitali.

L’incontro si è svolto questa mattina presso il Liceo Scientifico statale Primo Levi di Roma, di fronte a una numerosa platea di ragazze e ragazzi. Il dibattito ha visto la partecipazione del Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi e del Presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel Angelo Binaghi, moderati da Sarah Varetto, EVP Communications, Inclusion & Bigger Picture di Sky Italia, insieme al direttore di Sky Sport Federico Ferri.

Il panel è stato inoltre arricchito dal contributo e dalle testimonianze di Flavia Pennetta, campionessa del tennis, vincitrice degli US Open 2015 e commentatrice tecnica di Sky Sport, e dal tennista Salvatore Caruso, commentatore tecnico di Sky Sport.

La discussione, caratterizzata da grande partecipazione e interesse da parte degli oltre 200 alunni e alunne del Liceo Scientifico statale Primo Levi di Roma e delle scuole che hanno seguito in streaming, si è focalizzata sulla centralità dello sport, e in particolare del tennis, nello sviluppo valoriale e culturale dei giovani. In particolare, secondo il Ministro Andrea Abodi, «è in corso una grande sfida culturale, dobbiamo assicurare il diritto di vivere bene attraverso lo sport. Assistere a un grande avvenimento come gli Internazionali di tennis di Roma ci fa venire voglia di praticarlo».

Il presidente della FITP Angelo Binaghi ha sottolineato come i recenti successi del tennis italiano siano dovuti in gran parte a Jannik Sinner «ma anche ai tanti altri azzurri che stanno ottenendo risultati straordinari. Risultati che sono il frutto dello sviluppo di un movimento di base. Questi ragazzi e ragazze promuovono l’immagine dell’Italia nel mondo, attraverso un percorso di valori. Prima facevamo risultati ma non avevamo una narrazione adeguata, adesso sì».

Flavia Pennetta ha poi ricordato, nel suo lungo discorso motivazionale rivolto ai giovani, l’importanza di un approccio corretto e sereno alla pratica sportiva: «I risultati sono sempre frutto di un sacrificio che nasce portando avanti i propri sogni e desideri. Spero che i ragazzi si appassionino e imparino a cadere e ad avere la forza di rialzarsi. Importante che siano circondati da allenatori che li facciano crescere anche umanamente».

Salvatore Caruso ha rimarcato l’utilità di affiancare alla preparazione atletica anche quella mentale: «Ho lavorato a lungo insieme alla mia psicologa, puntando soprattutto sul miglioramento dell’elemento umano, oltre che quello più propriamente sportivo».

In questa edizione di Sky Up The Edit, professori e studenti hanno affrontato i grandi temi dei Valori dello Sport, Alimentazione sana e sostenibile e Cambiamento Climatico, tutti argomenti che Sky ha a cuore e sempre più centrali nella società di oggi.

Il progetto – che ha raccolto la partecipazione tra Sky Up the Edit e Sky Up Academy Studios di quasi 25mila tra alunne e alunni provenienti da scuole primarie e secondarie di tutta Italia – offre alle classi l’opportunità di mettersi alla prova nella realizzazione di un contenuto giornalistico multimediale incentrato su uno dei tre temi indicati, utilizzando i materiali didattici e contenuti video a disposizione sul portale dedicato. In questa esperienza i ragazzi e le ragazze vestono i panni di una piccola redazione e hanno l’occasione di sviluppare digital e soft skill fondamentali per la loro crescita personale.

Per partecipare a Sky Up The Edit e saperne di più sul progetto, le classi e i docenti possono trovare tutte le informazioni al sito www.skyup.sky.