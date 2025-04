NFL e calcio si incontrano: partnership tra il Dortmund e i Pittsburgh Steelers

Il football americano e il calcio si incontrano. Attraverso una nota congiunta, i Pittsburgh Steelers (franchigia della NFL) e il Borussia Dortmund (club che milita nella Bundesliga tedesca) hanno annunciato una partnership che rafforzerà gli sforzi di entrambi i club nei rispettivi mercati attraverso attività congiunte, contenuti e iniziative per il coinvolgimento dei tifosi.

Si tratta della prima partnership di questo genere per i due club, uniti non solo dai loro celebri colori, ma anche dal loro passato industriale e dalle loro tradizioni vincenti, oltre che dall’interesse per il successo futuro e la collaborazione internazionale. Per inaugurare la partnership, il Dortmund ha recentemente ospitato una delegazione degli Steelers a Dortmund, con la presenza del due volte Pro Bowler Miles Killebrew, per vivere in prima persona l’esperienza di una partita casalinga al Signal Iduna Park e del leggendario “Muro Giallo”, la più grande tribuna in piedi del calcio europeo.

In precedenza, nel dicembre 2024, una delegazione del BVB era stata accolta a Pittsburgh per assistere a una partita casalinga degli Steelers all’Acrisure Stadium. La visita ha incluso lo scambio di maglie e collaborazioni sui contenuti. Inoltre, l’ex giocatore del BVB Patrick Owomoyela, da tempo tifoso degli Steelers, ha avuto anche l’opportunità di incontrare il MVP del Super Bowl Santonio Holmes. È stata la prima visita ufficiale del BVB allo stadio dal suo tour estivo negli Stati Uniti del 2018.

«Sono rimasto impressionato dalla mia esperienza a Dortmund. Dal momento in cui siamo arrivati al Signal Iduna Park, mi è stato chiaro quanto speciale sia il BVB. Dal ‘Muro Giallo’ all’atmosfera e ai tifosi, è stata una giornata memorabile per me e non vedo l’ora di tornare un giorno. Sarà emozionante vedere come crescerà la relazione tra gli Steelers e il BVB in futuro», ha dichiarato Killebrew.

Nel 2024, gli Steelers hanno ottenuto una licenza per la Germania dalla NFL nell’ambito del Global Markets Program della lega, che consente al club di partecipare, tra le altre cose, a partnership e attività sul territorio tedesco. Nello stesso anno, il Borussia Dortmund ha annunciato l’apertura del suo primo ufficio negli Stati Uniti, a New York, dal quale gestisce le sue attività nell’emisfero occidentale.

Questa partnership ha già portato a collaborazioni commerciali bilaterali tra Pittsburgh e Dortmund. Dortmund ha ospitato un membro dello staff degli Steelers a un recente summit aziendale in Germania; un evento reciproco è stato programmato a Pittsburgh per la primavera. Inoltre, a metà aprile, gli Steelers organizzeranno il loro primo clinic di flag football in Germania presso la BVB Football Academy, con la partecipazione di un giocatore degli Steelers.

«La partnership con il Borussia Dortmund, la prima del suo genere per gli Steelers, si basa sui profondi legami che entrambe le nostre squadre hanno con le comunità che rappresentiamo, così come sui nostri valori condivisi, radicati nel nostro passato industriale, di duro lavoro, determinazione e spirito vincente», ha dichiarato Dan Rooney, Direttore dello Sviluppo Commerciale e della Strategia dei Pittsburgh Steelers. «Siamo entusiasti di vedere cosa riserva il futuro mentre ci sosteniamo a vicenda nel raggiungere nuovi tifosi e nel far crescere il profilo delle città che chiamiamo casa».

Marc Lingenhoff, Managing Director di BVB Americas, ha aggiunto: «Il Borussia Dortmund e i Pittsburgh Steelers condividono più di semplici colori: condividiamo l’impegno a unire sport e cultura attraverso la forza dei nostri brand. Siamo radicati nella storia e uniti dalla tradizione. Esplorando diverse opportunità di espansione per il BVB negli Stati Uniti, abbiamo visto negli Steelers il partner ideale, con un enorme successo sul campo e un’eredità di eccellenza anche fuori dal campo. Conosciuti per la loro resilienza e il loro approccio orientato alla comunità, gli Steelers sono un pilastro dell’identità di Pittsburgh – e lo stesso si può dire per il BVB nella nostra comunità di Dortmund. Siamo orgogliosi ed entusiasti di portare questa partnership sinergica sulla scena globale, mettendo i tifosi al centro di tutto ciò che facciamo».

I Pittsburgh Steelers e il BVB non sono solo simboli delle loro appassionate tifoserie e comunità, ma condividono anche un passato industriale profondamente legato all’industria dell’acciaio. Le città di Pittsburgh e Dortmund hanno già un legame speciale, avendo firmato nel 2022 un “Accordo di Partenariato Transatlantico per l’Innovazione e il Clima”, siglato dal sindaco Edward Gainey (Pittsburgh) e dal sindaco Thomas Westphal (Dortmund). Oggi, entrambe le città sono centri di eccellenza tecnologica e di ricerca.