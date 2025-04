Giornata Mondiale dell’Autismo, Enel promuove lo sport come strumento di inclusione

Un evento per celebrare lo sport come strumento di inclusione ed emancipazione, capace di unire i giovani al di là delle difficoltà. In occasione della Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo, Enel ed Enel Cuore, la onlus del Gruppo, hanno organizzato a Roma un incontro tra un gruppo di ragazzi delle associazioni che ogni giorno lavorano per costruire percorsi di autonomia per giovani con disturbi dello spettro autistico e il calciatore leggenda della Roma, Simone Perrotta, insieme alla mascotte della squadra capitolina, Romolo.

Si è trattato di un momento autentico di celebrazione dei valori sportivi condiviso con l’AS Roma, della quale Enel è Official Energy Partner, durante il quale i ragazzi hanno avuto l’opportunità di raccontare come lo sport rappresenti per loro uno straordinario mezzo per acquisire autonomia e indipendenza nella vita quotidiana.

Il Gruppo Enel, grazie all’impegno di Enel Cuore, si dedica da sempre a promuovere l’inclusione attraverso lo sport. Un percorso di passione, dedizione e crescita, che unisce i giovani in un cammino di sviluppo, come sottolineato durante l’evento da Donatella Pugliese, Head of People Care Diversity & Inclusion di Enel Italia, e Filippo Rodriguez, Consigliere Delegato di Enel Cuore. Attraverso occasioni come questa Enel rafforza il suo ruolo nello sport in sinergia con i suoi partner e con le Associazione del Terzo Settore.