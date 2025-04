Cresce ancora lo stipendio del presidente della UEFA Aleksander Ceferin. Dopo che la questione aveva generato scalpore nei giorni del lancio della Superlega nell’aprile 2021 (nei momenti più caldi dello scontro la UEFA aveva pubblicato il suo report finanziario 2019/20 che mostrava dati in aumento), il numero uno della Federcalcio europea ha visto salire ancora il suo salario nel corso del 2023/24.

Si tratta di cifre chiaramente importanti, anche se spesso non paragonabili a quelle dei manager di società private di primo livello. Nel giorno in cui il si è tenuto il 49° Congresso UEFA, sono emersi quindi – dall’annual report consultato da Calcio e Finanza – i dati ufficiali dello stipendio su cui il numero uno della Federcalcio continentale ha potuto contare nella passata stagione.

Ceferin stipendio UEFA – Il salario del presidente

Come detto, lo stipendio di Ceferin è andato aumentando anche nella stagione 2023/24. In base ai documenti ufficiali consultati da Calcio e Finanza, infatti, il presidente dell’organo di governo del calcio europeo ha incassato un compenso lordo di 3.250.000 franchi svizzeri (poco meno di 3,4 milioni di euro al cambio al 30 giugno 2024, data di chiusura del bilancio), in aumento di 375mila franchi rispetto a quanto incassato nel corso del 2022/23 con una crescita pari al 13% circa.

Resta stabile invece il compenso del segretario generale della UEFA, Theodore Theodoridis, che ha percepito 1.400.000 franchi lordi, con l’aggiunta – in crescita rispetto alla scorsa stagione – di bonus per ulteriori 500mila franchi svizzeri.

Ceferin stipendio UEFA – Quanto ha guadagnato dal 2017

Andando ad analizzare lo stipendio di Ceferin nel corso degli anni, la cifra viene messa nero su bianco nei documenti della UEFA a partire dalla stagione 2017/18, in cui ha guadagnato 1,56 milioni di franchi svizzeri (circa 1,35 milioni di euro al cambio al 30 giugno 2018). Considerando la valuta originaria, lo stipendio per il presidente della UEFA è più che raddoppiato nel corso di questi anni, con una crescita pari al 108% dal 2016/17 al 2023/24 e un tasso di crescita medio annuo pari al 9,6%. Complessivamente, Ceferin nel suo mandato da presidente della UEFA finora ha incassato quasi 19 milioni di franchi svizzeri, pari a circa 18,1 milioni di euro.