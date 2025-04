Fenerbahce-Galatasaray senza fine: Mourinho aggredisce il tecnico avversario

Sembrano non placarsi gli animi tesi fra Galatasaray e Fenerbahce. Dopo le accuse reciproche che hanno infiammato il derby di Istanbul in campionato, ecco che la tensione è scoppiata durante lo scontro diretto nei quarti di finale di Coppa di Turchia di ieri sera, finito 2-1 per il Gala, grazie alla doppietta di Victor Osimhen.

Al fischio finale, José Mourinho ha raggiunto il collega Okan Buruk, e prima di stringergli la mano gli ha afferrato il naso. Gesto che è costato all’ex Inter e Manchester United il cartellino rosso, estratto prontamente dall’arbitro della sfida Cihan Aydin. Espulsione che si è andata ad aggiungere a quelle di tre calciatori, tutti non in campo al momento, due del Galatasaray e uno del Fenerbahce. Animi che quasi naturalmente si sono incendiati, sia in campo che sulle tribune, tanto che è stato necessario l’intervento della polizia al fischio finale per evitare che i tifosi presenti tentassero di entrare nel rettangolo di gioco.

«Dovevamo darci la mano, e invece l’ha usata per stringermi il naso da dietro – ha raccontato Buruk –. Non è un gesto elegante, ma resta cosa di campo, non voglio dargli troppa importanza». Se il tecnico del Galatasaray ha provato a tranquillizzare gli animi, Mauro Icardi, attaccante dei giallorossi, ha usato parole ben diverse attraverso i suoi social.

L’ex attaccante di Sampdoria e Inter ha postato il video del gesto fatto da Mourinho nei confronti del suo allenatore accompagnando tutto con il messaggio: «Non giocano solo a pallamano, fanno anche pugilato!!!». Ora si attende la replica di Mourinho, che sicuramente andrà incontro a una squalifica per il gesto fatto nella serata di ieri.