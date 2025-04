Ceferin: «UEFA preoccupata dei soldi? Vero, ma non siamo avidi e spietati»

«Oggi siamo qui uniti come una famiglia calcistica—non perché siamo uguali, ma perché condividiamo un amore comune per il gioco. Nel calcio, come nella vita quotidiana, l’unità non significa cancellare le differenze, ma farle funzionare insieme in armonia, come una sinfonia, verso qualcosa di più grande—più grande, unito e ispirato». Esordisce così il presidente della UEFA, Aleksander Ceferin, intervenuto in apertura al 49º Congresso della Federcalcio europea.

«È per questo che guardo a un torneo come l’Europeo Under-21, ospitato congiuntamente da Albania e Serbia, come un esempio splendente—che ci ricorda che nel calcio europeo non esistono confini reali. E questa lezione di unità è ciò che ci porta qui oggi. Perché il calcio non riguarda solo il suo glorioso passato storico—riguarda il futuro che stiamo costruendo. E lo stiamo costruendo insieme», ha aggiunto.

Pur celebrando il successo di EURO 2024, Ceferin ha detto di non potere «ignorare i molti eventi mondiali che si stanno svolgendo intorno a noi. Eventi che sono sia difficili da affrontare che, spesso, in contrasto con i nostri valori fondamentali—valori radicati nella giustizia, nella trasparenza e nella libertà di espressione. E affronteremo queste sfide, ovunque e in qualunque modo ci colpiscano e influenzino il lavoro della nostra organizzazione—con prontezza, decisione e insieme».

«Perché ovunque ci giriamo oggi, amici miei, ci viene detto che non siamo mai stati così divisi. Ogni giorno ascoltiamo quello che sembra essere un ritornello incessante: noi contro loro. E quando lo sentiamo ripetere senza sosta, è facile crederci. Ma lasciate che vi dica una cosa, amici miei—questa divisione non è altro che un’illusione, una tattica deliberata usata da coloro che cercano di dividerci, di dividere e conquistare».

«Questi attori cercano deliberatamente di metterci gli uni contro gli altri—come individui, come cittadini, come regioni, come nazioni, come interi continenti. E ci contrappongono anche come organizzazione di successo e di influenza—spesso per guadagno finanziario o politico, o semplicemente per cinismo e mala fede. Ma alla fine, tutta questa divisione serve solo ai loro obiettivi egoistici. L’eredità del “dividi e comanda” che impiegano è un relitto imperiale—uno che continua ad alimentare polarizzazione, conflitti e cleptocrazia», ha aggiunto.

Al contrario, «noi della UEFA non dividiamo e conquistiamo. Al contrario, uniamo e ispiriamo. Riconciliamo e rispettiamo. Non minacciamo né intimidiamo—costruiamo e incoraggiamo. Questo è ciò che facciamo nel calcio europeo. È la nostra missione, alla quale siamo totalmente devoti. E non ci inchineremo davanti a nessuno che cerchi di scoraggiarci. Al contrario, mostreremo al mondo che le uniche rivalità tra di noi esistono solo sul campo da gioco. Ora, c’erano quelli che dicevano che i tifosi vogliono vedere solo i cinque o dieci migliori club. Sostenevano che l’espansione della fase a gironi ne avrebbe indebolito l’attrattiva. È questo che abbiamo visto? No—abbiamo visto esattamente l’opposto».

Ceferin ha poi esaltato il nuovo format della Champions League, che «genera più interesse, più entusiasmo e una maggiore varietà di club. Le squadre ora affrontano un numero più ampio di avversari, con grandi sfide che si verificano già nelle prime fasi della stagione. Eppure, come sempre nel calcio—e nella vita—si levano voci di dubbio. I critici affermano che il nostro sistema attuale non funziona, e mi chiedo: queste persone credono nei fatti o nella finzione? Dicono che il calcio è in crisi—chiaramente, credono nelle favole».

«Alcuni dicono che dovremmo organizzare solo “big contro big”, il meglio contro il meglio. Ma cosa abbiamo visto nelle nostre competizioni lo scorso anno? Abbiamo visto l’Atalanta trionfare, l’Olympiacos festeggiare, performance emozionanti sia dalla Georgia che dal mio paese, la Slovenia, agli Europei. Abbiamo anche visto San Marino vincere due partite la scorsa stagione—e una già questa stagione. Questa è la forza dello spirito collettivo, amici miei», ha ricordato il presidente della UEFA.

«E cosa dire della visibilità? È in crisi? Per niente. Il calcio europeo ha raggiunto una visibilità senza precedenti nelle competizioni maschili e femminili durante la stagione 2023/24. Solo l’EURO 2024 ha raggiunto un pubblico cumulativo di cinque miliardi. Questo, amici miei, è il potere attrattivo del calcio.

Nel frattempo, sugli spalti, abbiamo visto quasi 230 milioni di tifosi assistere alle partite in tutta Europa, a ogni livello del gioco—un numero che ci aspettiamo aumenti ancora di più questa stagione. Guardate cosa abbiamo ottenuto con il nuovo formato delle competizioni per club. I tifosi erano in bilico sui loro posti fino al fischio finale della fase a gironi. Eppure, ci è stato detto che non avrebbe funzionato. Invece di chiudere la competizione, l’abbiamo aperta—e il risultato è stata probabilmente la stagione più emozionante di sempre».

«Questa è la nostra visione del calcio europeo. Perché io, per primo, non voglio vivere in un mondo noioso e monotono—un mondo senza colori autentici, gesti e sorprese. Questi elementi costituiscono l’essenza stessa della vita e della magia del calcio. La nostra visione richiede che tutti noi lavoriamo insieme, per creare una composizione speciale e armoniosa».

Sull’aspetto economico, Ceferin ha aggiunto: «Si dice spesso che la UEFA si concentri sul fare soldi—e sì, ci preoccupiamo della crescita finanziaria. Ma non siamo avidi, spietati, prepotenti o intimidatori. Siamo bravi a raccogliere denaro—e ne raccogliamo molto—ma non siamo una macchina del profitto fredda e insensibile. Siamo una meraviglia nella raccolta fondi e nella distribuzione—con una coscienza. Perché non accumuliamo questi fondi. In effetti, il 97% delle entrate che generiamo viene redistribuito in modo equo, in buona fede, e reinvestito nel calcio europeo per il beneficio di molti, non solo di pochi. Lavoriamo per il calcio e per i tifosi—non per profitti a breve termine e una tantum».

«Sosteniamo il calcio a tutti i livelli perché la sostenibilità finanziaria è essenziale per il gioco. Le nostre competizioni e i nostri tornei di élite generano fondi cruciali e aumentano la consapevolezza per il calcio di base. Tenendo presente questo, i club devono dare priorità alla crescita a lungo termine rispetto alle ambizioni sfrenate, creando un sistema in cui il successo si guadagna, non si compra. Il supporto della UEFA aiuta i club a costruire l’accessibilità, garantire un grande calcio e salvaguardare il futuro del gioco per le generazioni future. Uniti, amici miei, siamo in grado di dare—e ridare», ha proseguito.

«Attraverso la nostra cooperazione con gli stakeholder, non abbiamo solo apportato modifiche ai formati delle competizioni, ma anche alla distribuzione dei ricavi e ai pagamenti di solidarietà. Più club ora partecipano alle competizioni UEFA e i fondi vengono distribuiti con maggiore enfasi su equità e ricompense basate sulle performance».

«Amici miei, il calcio europeo—e in particolare i club europei—hanno bisogno delle competizioni europee. Queste competizioni devono essere attraenti, inclusive, equilibrate e gratificanti. E sì, abbiamo ancora i nostri ruoli individuali da giocare. Continueremo a nutrire le nostre speranze e i nostri interessi—è solo naturale, ed è un riflesso della forza della nostra diversità. Ma tutti condividiamo lo stesso obiettivo: un calcio giusto, ispirante e armonioso. Da molti, uno. Perché siamo una squadra unita. Siamo una forza unita. Siamo un potente sindacato. Siamo l’UEFA», ha concluso.