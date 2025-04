Da San Siro al risiko Fiera: Sala e Fontana cercano l'asse per Milano

Sono tante le questioni, anche spinose, sul tavolo del sindaco di Milano, Giuseppe Sala. Diverse sono divise con la Regione Lombardia, presieduta da Attilio Fontana, fra cui c’è anche il nuovo San Siro che Inter e Milan vogliono costruire accanto all’esistente Meazza.

Come riporta l’edizione odierna del La Repubblica-Milano, sindaco e presidente della Regione Lombardia hanno in programma di incontrarsi nei prossimi giorni per discutere approfonditamente di diversi temi, fra cui il futuro della Fondazione Fiera e del suo numero uno, Enrico Pazzali, indagato nell’ambito dell’inchiesta sui presunti dossieraggi della società Equalize. E questa è sicuramente la questione più insidiosa che Sala si trova ad affrontare al momento.

Ma anche per Fontana la partita su questi dossier non è di poco valore, visto che deve difendere la sua carica più da spinte interne al centrodestra, Fratelli d’Italia vorrebbe guidare una regione importante come la Lombardia, e quindi un confronto con Sala porterebbe senza dubbio più di un aspetto positivo per entrambi, a patto che si riesca a trovare la chiusura del cerchio sui diversi temi.

Detto della questione Fiera, che rimane il dossier più urgente per entrambi, sul tavolo dell’incontro dei prossimi giorni c’è anche il capitolo sport con un evento molto importante che sono le Olimpiadi di Milano-Cortina che partiranno fra 10 mesi e il futuro nuovo San Siro con il bando pubblicato dal Comune per le manifestazioni di interesse, oltre a quella già presentata da Inter e Milan, che scade a fine aprile.

Nella giornata di ieri, Sala oltre ad assicurare che la questione della Fondazione Fiera sarà affrontata nel suo prossimo incontro con il governatore, ha sottolineato appunto la volontà di mettere sul piatto anche il futuro del Meazza, su cui Palazzo Lombardia potrebbe dare delle autorizzazioni in caso di realizzazione di attività commerciali. Dunque, sarebbe meglio giocarsela insieme la partita dello stadio, «perché va avviata una conferenza di servizi», ha commentato Sala, a cui dovrà partecipare appunto anche la Regione.