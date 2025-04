Ufficiale, DAZN si espande sul mercato e completa l'acquisizione di Foxtel

DAZN, la piattaforma di intrattenimento sportivo leader nel mondo, ha annunciato oggi il completamento dell’acquisizione di Foxtel Group, segnando un’importante pietra miliare nella sua espansione nel mercato australiano. Foxtel Group, il principale fornitore di servizi televisivi su abbonamento in Australia, continuerà a operare come azienda autonoma, beneficiando al contempo della portata globale, della tecnologia leader di settore e degli investimenti nell’innovazione dell’intrattenimento sportivo di DAZN, con sede nel Regno Unito.

Foxtel, Kayo Sports, BINGE e Hubbl manterranno le loro identità di brand, continuando a produrre la programmazione a livello mondiale, la copertura sportiva e l’intrattenimento che gli australiani conoscono e amano.

Shay Segev, CEO di DAZN Group, ha dichiarato: «Questo è un giorno entusiasmante per DAZN e Foxtel Group e una pietra miliare significativa per DAZN perché sta espandendo la propria impronta globale in Australia, un mercato chiave per lo sport e per gli appassionati sportivi. La forte presenza locale di Foxtel, combinata alla portata di scala globale, alla tecnologia e ai diritti che detiene DAZN, sbloccherà incredibili opportunità per gli appassionati di sport, gli inserzionisti e i partner».

Questo invece il commento di Patrick Delany, CEO di Foxtel Group: «La proprietà di DAZN permetterà al Gruppo Foxtel di rimanere un’azienda con sede in Australia, con un team australiano, e di continuare a offrire agli australiani lo sport, le emozioni e l’intrattenimento che amano. Come parte di DAZN, ora beneficiamo della loro portata di scala globale, della loro piattaforma tecnologica leader di settore e del loro track-record nell’innovazione che ci permetterà di competere più efficacemente con i giganti dello streaming globale».

Delany, inoltre, ha aggiunto che «una parte importante di ciò che ci guida in Foxtel è di portare i migliori sport e la migliore produzione sportiva ai nostri abbonati. Ora abbiamo l’opportunità di portare la AFL (Australian Football League) e la NRL (National Rugby League), i nostri due sport australiani più importanti e iconici, a un pubblico globale di massa. Per i nostri abbonati australiani, questo creerà l’opportunità di vivere ancora di più i migliori sport del mondo».

Il processo di integrazione avverrà per fasi, garantendo una transizione senza soluzione di continuità per dipendenti, partner e clienti. Foxtel sarà conosciuta come “un’azienda di DAZN”, rafforzando così il suo legame con un leader mondiale dell’intrattenimento sportivo.