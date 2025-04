Calcio in lutto: è morta suor Paola, storica tifosa della Lazio

E’ morta suor Paola, personaggio molto conosciuto nel mondo del calcio e tra i tifosi della Lazio per le sue partecipazioni televisive in veste di tifosa biancoceleste. La religiosa, al secolo Rita D’Auria, aveva 77 anni. Si è spenta a Roma. E’ diventata famosa grazie alle sue apparizioni nella trasmissione della Rai, “Quelli che il calcio”.

Grazie alla sua notorietà ha portato sostegno ad attività ed iniziative benefiche e religiose soprattutto attraverso l’associazione So.Spe, impegnandosi in particolare per i giovani in difficoltà ed i detenuti. Messaggi di cordoglio dei tifosi laziali hanno fatto immediatamente il giro del web.

Anche la Lazio ha voluto dedicarle un pensiero, ricordandola come «fervente religiosa ed orgogliosa ambasciatrice della Lazialità». «La S.S. Lazio, con in testa il presidente Claudio Lotito e la dottoressa Cristina Mezzaroma, partecipa commossa al cordoglio per la scomparsa di suor Paola D’Auria, fervente religiosa ed orgogliosa ambasciatrice della Lazialità», si legge sul suto della società.

«La sua casa famiglia ha donato solidarietà e speranza (come il nome della sua associazione) a molti giovani, detenuti, vittime della povertà e della violenza, ragazze madri e persone ferite da problemi sociali della nostra epoca. Mancherà il suo sorriso, ma non cesserà di certo l’umanità dei suoi collaboratori nel proseguire ciò che ha creato», prosegue la nota del club biancoceleste.