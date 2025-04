Milan, vertice a Londra per Paratici Ds. E spunta De Zerbi come allenatore

In attesa che il Milan di Sergio Conceiçao scenda in campo questa sera per l’andata delle semifinali di Coppa Italia contro l’Inter, nella giornata di ieri si è svolto un incontro altrettanto importante in quel di Londra.

Come riporta l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, in vista della prossima stagione, che deve essere quella del rilancio del progetto rossonero targato RedBird, l’amministratore delegato Giorgio Furlani ha avuto un colloquio importante con Fabio Paratici, attualmente squalificato dopo il caso plusvalenze con la Juventus, che è il grande favorito per assumere la carica di direttore sportivo dei rossoneri dalla prossima stagione.

Una scelta che ormai sembra fatta per il Milan del prossimo futuro, a cui manca solamente alcuni passi per tagliare definitivamente il traguardo. E l’incontro di ieri nella capitale inglese, alla presenza anche del patron Gerry Cardinale, testimonia quanto ormai si è avanti con i contatti che però al momento non hanno portato a una fumata bianca, che non sembra al momento in discussione e che è pronta ad arrivare nei prossimi giorni.

Scelto Paratici come prossimo direttore sportivo, battuta la concorrenza di Igli Tare e Tony D’Amico, le energie della nuova gestione sportiva targata dal dirigente ex Juventus si concentrerà sulla selezione del nuovo allenatore, anche se vista la squalifica fino al 20 luglio prossimo, nelle prime settimane della nuova stagione il ruolo di Paratici sarà limitato.

Sulla lista per diventare il nuovo allenatore del Milan si valutano con attenzione allenatori italiani che conoscano al meglio la Serie A. Si va dal libero Massimiliano Allegri, con cui Paratici ha lavorato nel suo secondo ciclo alla Juve, al nuovo nome di Roberto De Zerbi, sotto contratto con il Marsiglia, a un’altra vecchia conoscenza juventina come Antonio Conte. Non si esclude che la lista sia in realtà più lunga, anche se la rosa dei favoriti sembra riportare a questi tre nomi.