Il fuorigioco semi-automatico sbarca in Premier dalla 32ª giornata

Anche in Premier League sarà usato il fuorigioco semi-automatico. Lo ha annunciato la stessa lega inglese, rendendo nota l’introduzione della nuova tecnologia. «La Premier League introdurrà la tecnologia semiautomatica per il fuorigioco sabato 12 aprile (Match Round 32). Questa innovazione segue test non in diretta effettuati nella Premier League e l’uso in diretta nella FA Cup durante questa stagione», si legge nella nota della Premier League.

«La tecnologia semiautomatica per il fuorigioco automatizza elementi chiave del processo decisionale per supportare il Video Assistant Referee (VAR). Questa tecnologia consente un posizionamento più efficiente della linea virtuale del fuorigioco, utilizzando il tracciamento ottico dei giocatori, e genera grafiche virtuali per migliorare l’esperienza dei tifosi sia negli stadi che nelle trasmissioni televisive. Mantiene l’integrità del processo, migliorando al contempo velocità, efficienza e coerenza nelle decisioni relative al fuorigioco».

«La Premier League ha collaborato con il PGMOL e la società di tecnologia e dati sportivi Genius Sports per sviluppare questo nuovo sistema. La tecnologia semiautomatica per il fuorigioco è uno strumento di supporto che automatizza elementi fondamentali del processo decisionale per il VAR».

«Sarà utilizzata nei casi di fuorigioco dubbio, per confermare o raccomandare una modifica alla decisione dell’arbitro sul campo, come avviene attualmente con il VAR. Attualmente, per determinare un fuorigioco dubbio, il VAR deve collaborare con gli operatori di replay (RO) per stabilire manualmente il “momento del tocco” del pallone e tracciare le linee calibrate utilizzando un mirino sui giocatori coinvolti, basandosi su diverse angolazioni delle telecamere».

«Una volta determinati il momento del tocco e le linee, viene generata una decisione di “fuorigioco” o “in gioco”. La tecnologia semiautomatica suggerirà automaticamente il “momento del tocco” e creerà le linee del fuorigioco sul penultimo difensore e sull’attaccante coinvolto, riducendo notevolmente il tempo necessario per stabilire se un giocatore sia in posizione regolare o meno».

«Una volta che il VAR avrà revisionato e approvato l’esito generato dalla tecnologia semiautomatica, una visualizzazione della decisione verrà automaticamente creata e distribuita ai tifosi presenti allo stadio e ai media», conclude la Premier League.