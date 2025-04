Ligue 1, conti in rosso nel 2023/24: il PSG vale quasi un terzo dei ricavi dell’intera lega

Ricavi in crescita per la Ligue 1 nella stagione 2023/24, ma i conti dei club del massimo campionato francese restano in profondo rosso, seppur mantenendo un trend in miglioramento. Il campionato, come emerge dai dati resi pubblici dalla DNCG (la direzione di controllo gestione della Lega professionistica francese), ha infatti visto salire il fatturato, con il segno negativo nel risultato netto che però rimane.

Ligue 1 bilancio 2024 – I ricavi

Complessivamente, i ricavi operativi nella stagione 2023/24 sono saliti a 2,551 miliardi di euro, in crescita rispetto al 2022/23, considerando il passaggio a 18 squadre rispetto alle 20 della stagione precedente.

Tutte le voci di ricavo sono cresciute rispetto alla stagione 2022/23. Ma a crescere in particolar modo sono stati i gli altri ricavi che includono il merchandising. Complessivamente, i ricavi ammontano a 3,265 miliardi di euro (compreso il player trading), in aumento di più di quasi 300 milioni rispetto agli 2,998 miliardi della stagione precedente.

Il peso delle big a livello di fatturato rimane sempre determinante: il solo Paris Saint-Germain vale infatti il 31,7% dei ricavi operativi dell’intera Ligue 1, grazie a un fatturato di 807,9 milioni di euro nella stagione 2023/24 (inclusi ulteriori incassi pari a 181,3 milioni di euro dalla gestione dei diritti dei calciatori).

Ligue 1 bilancio 2024 – I costi

Crescono i ricavi, ma salgono anche i costi per la Ligue 1, passati da 3,24 a 3,35 miliardi di euro nel 2023/24. Come per i ricavi, anche per i costi i club più importanti raccolgono le cifre maggiori: il PSG da solo vale quasi un terzo dei costi complessivi, considerando soprattutto costi per il personale che toccano i 658 milioni di euro.

La spesa maggiore resta infatti quella per salari e stipendi in Ligue 1, pari a quasi il 43%: nel 2023/24 le spese per i compensi sono leggermente salite fino a quota 1,434 miliardi di euro. Anche in questo caso, il solo PSG vale una fetta determinante: il 35%.

Ligue 1 bilancio 2024 – Il risultato netto

Nella stagione 2023/24 i conti della Ligue 1 sono così rimasti in rosso, anche se più che dimezzato nell’arco di un’annata: -164 milioni di euro complessivi, contro il -273 milioni nel 2022/23. Senza considerare le plusvalenze, il rosso sarebbe ancora più corposo: considerando infatti solo i ricavi e i costi operativi, il bilancio della Ligue 1 è in negativo per 802 milioni, rispetto agli 869 della stagione precedente.

Ligue 1 bilancio 2024 – Il confronto con la Serie A

Guardando alla Serie A, il massimo campionato italiano nel 2023/24 ha toccato ricavi record, pari a 3,8 miliardi di euro, ma con un risultato netto aggregato negativo per 369,4 milioni di euro, in miglioramento rispetto al rosso di 441 milioni del 2022/2023.

Si tratta di un rosso ancora importante, ma che si avvicina al risultato della stagione 2018/2019, l’ultima prima delle restrizioni pandemiche, in cui la perdita aggregata era stata di 280 milioni di euro