Da Ermotti a Orcel, la classifica dei banchieri più pagati d'Europa

È Sergio Ermotti, CEO del gruppo UBS, il banchiere d’Europa più pagato nel 2024. Mentre l’aumento più cospicuo rispetto all’anno precedente se lo è aggiudicato Andrea Orcel, amministratore delegato di Unicredit.

Come riporta lo statunitense Bloomberg, Ermotti ha incassato, come stipendio, ben 15,6 milioni di euro nel 2024, ben al di sopra del reddito medio percepito dagli Ad delle 10 maggiori banche d’Europa. Al secondo posto c’è il già citato Orcel, che grazie a un aumento su base annua del 32%, è arrivato a vedersi riconoscere un totale di 13,2 milioni di euro netti nell’anno solare scorso. Lo stesso Orcel lavorava in precedenza come capo delle divisioni di investment banking di UBS durante il primo mandato di Ermotti come CEO dal 2011 al 2020.

Stipendi in crescita grazie ai profitti eccezionali messi a referto dalla grande maggioranza delle banche europee sulla scia di tassi di interesse più alti, che ha anche permesso loro di staccare assegni più corposi nei confronti dei soci sotto forma di dividendi. Onda che è continuata anche nel primo trimestre del 2025.

Ovviamente non sono mancate le critiche per i compensi dei manager delle banche, in particolar modo verso gli stessi Ermotti e Orcel. In difesa di quest’ultimo è intervenuta la stessa Unicredit che sul proprio sito ha diffuso una nota che recita: «Questo adeguamento è necessario per favorire l’impegno a lungo termine di un CEO di alto livello in un mercato competitivo», riferendosi all’aumento dello stipendio del suo Ad.

Come per Orcel, anche il compenso di Ermotti vede una serie di incentivi a lungo termine, che permettono ai due dirigenti di accrescere lo stipendio fisso stabilito dai rispettivi contratti. Di seguito gli stipendi percepiti dei CEO delle top 10 banche europee, che hanno avuto una media pari a 7,6 milioni di euro):