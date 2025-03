Tottenham: anche senza coppe ricavi a 630 milioni, ma conti in rosso nel 2024

Il Tottenham ha chiuso il bilancio al 30 giugno 2024 ancora in rosso per 26,2 milioni di sterline (poco più di 31,3 milioni di euro), in netto calo rispetto al –86,8 milioni di sterline fatto registrare al 30 giugno 2023. Il club inglese ha visto diminuire i propri ricavi principalmente a causa dell’assenza dalle coppe europee nella passata stagione, ma ha ridotto anche i costi di oltre 30 milioni di sterline.

Tottenham bilancio 2024 – I ricavi della passata stagione

Nel dettaglio, nel corso della stagione 2023/24 il Tottenham ha registrato ricavi in calo a quota 528,2 milioni di sterline (549,6 milioni di sterline nel 2022/23), circa 631 milioni di euro al cambio attuale. I ricavi sono così suddivisi:

Ricavi da matchday per 105,8 milioni di sterline (117,6 milioni nel 2023);

per 105,8 milioni di sterline (117,6 milioni nel 2023); Ricavi UEFA per 1,3 milioni di sterline senza partecipazione alle coppe europee (56,2 milioni di sterline nel 2023 quando gli Spurs avevano disputato la Champions League);

per 1,3 milioni di sterline senza partecipazione alle coppe europee (56,2 milioni di sterline nel 2023 quando gli Spurs avevano disputato la Champions League); Ricavi da diritti tv per 165,9 milioni di sterline (148,1 milioni nel 2023);

per 165,9 milioni di sterline (148,1 milioni nel 2023); Ricavi commerciali per 255,2 milioni di sterline (227,7 milioni nel 2023);

per 255,2 milioni di sterline (227,7 milioni nel 2023); TOTALE: 528,2 milioni di sterline (549,6 milioni di sterline nel 2023)

Contestualmente, per gli Spurs sono calati anche i costi, con le spese operative al netto del player trading che sono scese di circa il 7% a 453,6 milioni di sterline (487,9 milioni di sterline nel 2023) principalmente grazie al minor numero di partite disputate durante la stagione calcistica e a eventi di terze parti.

Tottenham bilancio 2024 – Il risultato netto

L’utile derivante dalle operazioni prima del deprezzamento, degli ammortamenti, del player trading, degli interessi e delle tasse è aumentato a 144,9 milioni di sterline (138,7 milioni nel 2023). Il risultato netto è stato invece negativo per 26,2 milioni di sterline (86,8 milioni di sterline nel 2023).

Il debito netto al 30 giugno era di 772,5 milioni di sterline (677,4 milioni di sterline al termine dell’esercizio precedente). Oltre il 90% dei debiti finanziari, pari a 851,2 milioni di sterline, è a tasso fisso, con un tasso di interesse medio del 2,79%. La scadenza media di tutti i prestiti è di 18,6 anni, alcuni dei quali arrivano fino al 2051. Come negli anni precedenti non sono stati pagati dividendi.