Lega Pro, ufficiale il calendario di playoff e playout della Serie C 2024/25

La Lega Pro ha comunicato ufficialmente le date dei playoff e dei playout per la stagione 2024/25 del campionato di Serie C. Sfide che valgono, da un lato, la promozione nel campionato di Serie B, e dall’altro la permanenza nella categoria, a discapito di coloro che dovranno invece retrocedere nei Dilettanti (la Serie D).

Queste partite interesseranno verosimilmente anche alcune delle formazioni Under 23 dei club di Serie A. Partendo dai playoff, attualmente sia Juventus Next Gen che Atalanta Under 23 si trovano in posizione favorevole per partecipare.

Al contrario, Milan Futuro – la seconda squadra del club rossonero nata in questa stagione – giocherà quasi sicuramente i playout. L’obiettivo per le ultime giornate, dopo una stagione complicata, sarà quello di evitare la retrocessione diretta in Serie D.

Serie C calendario playoff e playout – Tutte le date della fase finale della competizione

Di seguito, il calendario della Fase Finale del Campionato Serie C NOW per la stagione sportiva 2024-2025:

PLAY OFF

FASE PLAY OFF DEL GIRONE

1° Turno – Gara unica DOMENICA 4 MAGGIO 2025

2° Turno – Gara unica MERCOLEDÌ 7 MAGGIO 2025

FASE PLAY OFF NAZIONALE

1° Turno – Gara di Andata DOMENICA 11 MAGGIO 2025

1° Turno – Gara di Ritorno MERCOLEDÌ 14 MAGGIO 2025

2° Turno – Gara di Andata DOMENICA 18 MAGGIO 2025

2° Turno – Gara di Ritorno MERCOLEDÌ 21 MAGGIO 2025

FINAL FOUR

Semifinali – Gara di Andata DOMENICA 25 MAGGIO 2025

Semifinali – Gara di Ritorno MERCOLEDÌ 28 MAGGIO 2025

Finale – Gara di Andata LUNEDÌ 2 GIUGNO 2025

Finale – Gara di Ritorno SABATO 7 GIUGNO 2025

PLAY OUT