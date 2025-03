Exor e Juve soffrono in Borsa sulla scorta del possibile aumento di capitale

Nella serata di venerdì, attraverso un comunicato ufficiale, la Juventus ha ammesso per la prima volta l’ipotesi di un aumento di capitale con Exor che intanto ha già versato 15 milioni di euro.

Questo ipotetico aumento di capitale dovrebbe essere pari, secondo quanto scritto nel comunicato, «per un importo minimo a € 15 milioni (versamento già effettuato da Exor, ndr) e sino ad un importo massimo pari al 10% dell’attuale capitalizzazione di mercato». Parliamo in sostanza di una cifra intorno ai 110-120 milioni di euro.

Nonostante la vittoria all’esordio di Igor Tudor, contro il Genoa, che ha mantenuto in corsa la Juve per un posto nella prossima Champions League (condizione quasi necessaria per evitare l’aumento di capitale), i risultati odierni provenienti dalla Borsa, sia per quanto riguarda il titolo bianconero che Exor sono negativi.

Mentre il Ftse Mib cede l’1,7%, il titolo Juve è in ribasso del 2,5%, in leggera risalita rispetto al –4,64% di questa mattina. Exor, invece, resta sotto di oltre il 4%, poco sopra gli 84 euro per azione. Con questo calo odierno la capitalizzazione di mercato del titolo Juventus è pari a 1,11 miliardi di euro.

Oltre ai risultati del campo, per cui si dovrà aspettare la fine della stagione, come è stato evidenziato dalla stessa Juventus nel comunicato ufficiale in merito all’ipotesi di aumento di capitale, un’altra variante che potrebbe escludere l’intervento della controllante Exor è il calciomercato.

Infatti, la FIGC, su indicazione della FIFA, ha viva ha dato il via libera per una finestra extra che si aprirà a inizio giugno e che consentirà di portare a termine operazioni in entrata o in uscita. Qualora dovessero essere ceduti calciatori importanti e generate relative plusvalenze (si può pensare, per esempio, ad Andrea Cambiaso in direzione Manchester City), la necessità di un aumento di capitale potrebbe venire meno.