Al via la Copa Libertadores: vincerla vale un quinto della Champions

Quanto vale vincere Copa Libertadores? Prenderà il via nella giornata di domani la nuova edizione della Copa Libertadores, il massimo torneo continentale per i club del Sud America. Il torneo 2025/26 non vedrà però ai nastri di partenza le due squadre più titolate della competizione, le argentine Independiente e Boca Juniors.

Come riporta il sito spagnolo Palco23, sono stati anche definiti nel dettaglio i premi per l’edizione numero 66 della manifestazione. Facendo un rapido confronto con la Champions League, vincere la massima competizione europea per club vale quasi cinque volte tanto rispetto a un successo in quella dedicata ai club del Sud America. Il Botafogo, campione in carica, ha incassato un totale di 28,8 milioni di euro sommando tutti i premi nella passata stagione.

Al contrario, un top club che si dovesse laureare Campione d’Europa nella stagione 2024/25 – grazie al nuovo format e alla nuova distribuzione previsti dalla UEFA – potrà contare su premi fino a 145 milioni di euro. Si tratta di una cifra cinque volte superiore a quella per la conquista del torneo sudamericano.

Quanto vale vincere Copa Libertadores – Il confronto con la Champions Leaague

Vincere la Copa Libertadores nel 2025 varrà un massimo di circa 35 milioni di euro, mentre la Champions 2024/25 garantisce, come detto, un premio massimo di 145 milioni. Per la Copa Libertadores 25/26 questi sono i premi decisi dalla CONMEBOL:

Bonus partecipazione: 2,8 milioni di euro;

Ottavi: 1,1 milioni;

Quarti: 1,6 milioni;

Semifinali: 2,1 milioni;

Finale: 6,5 milioni;

Vincitrice: 21,2 milioni

Questi, invece, i premi UEFA relativi alla Champions League 2024/25 (esclusa la fetta di market pool e ranking):

Bonus partecipazione: 18,6 milioni di euro;

Ottavi: 11 milioni;

Quarti: 12,5 milioni;

Semifinali: 15 milioni;

Finale: 18,5 milioni;

Vincitrice: 6,5 milioni;

A queste cifre – come spiegato in precedenza – vanno aggiunti fino a 16,8 milioni per il primo posto del girone unico della prima fase, oltre ai diritti televisivi che secondo le stime di Calcio e Finanza potrebbero ammontare a più di 45 milioni di euro, mentre le cifre per la Copa Libertadores non sono note.

Va tuttavia sottolineato come il premio massimo per quanto riguarda i diritti tv della Champions sia complesso da calcolare con precisione al momento (considerando che per il cosiddetto Pillar Value per incassare il massimo bisognerebbe essere contestualmente primi per ranking quinquennale, ranking decennale e primi nel campionato del Paese che paga di più nei diritti tv alla UEFA per la Champions).