Inter-Napoli: la lotta scudetto infiamma anche i social

Botta e risposta per la leadership in classifica . La squadra guidata da Conte riesce a mantenere invariate le distanze con il club allenato da Inzaghi , anche se i partenopei cedono proprio ai rossoneri , rivali sconfitti sul campo, la terza piazza nella classifica stampa e web , dove il Milan ottiene oltre 16mila citazioni mentre il Napoli sfiora le 15mila .

MediaScore 30 giornata – Come cambia la classifica social

La Juventus blinda la prima posizione sul podio. Nella classifica social di MediaScore è la squadra di Tudor a garantirsi il primato, con oltre 60mila citazioni da parte degli utenti e dei tifosi. Seconda posizione per il Milan: la sconfitta al Maradona ha alimentato numerose discussioni soprattutto in relazione ai prossimi movimenti di mercato e al futuro allenatore (30.500 menzioni). Resta sul podio l’Inter con 27.700 citazioni social dopo il trionfo sull’Udinese che le ha garantito la conferma al primo posto in Serie A. Il Napoli di Antonio Conte tallona l’Inter anche sui social, dove gli azzurri mantengono la quarta posizione con 19.100 menzioni. Completa la Top 5 la Roma con 16.300 menzioni.

Le squadre che hanno fatto importanti balzi in avanti rispetto alla scorsa settimana sono Udinese, Monza e Lecce. Le tre squadre hanno guadagnato quattro posizioni in classifica. Undicesima posizione per l’Udinese che si è ben difesa a San Siro contro l’Inter (4.600), quattordicesima per il Monza (2.300) e quindicesima per il Lecce (2.000).