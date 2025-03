Torna Stadi 5.0: l’Allianz Stadium e l’ipotesi ampliamento nella nuova puntata su DAZN

L’Allianz Stadium della Juventus e le discussioni su un suo potenziale ampliamento sono i temi al centro della terza puntata di Stadi 5.0, la serie on demand (disponibile a questo link su DAZN) dedicata agli impianti sportivi in Italia e non solo. Un progetto che nasce dalla collaborazione tra DAZN, ABB Electrification (leader globale nel settore della distribuzione e gestione dell’energia elettrica, impegnato nella decarbonizzazione e nell’efficienza energetica) e Calcio e Finanza, punto di riferimento per l’analisi economico-finanziaria del mondo del calcio e dello sport.

Nella terza puntata, il focus è dedicato all’Allianz Stadium della Juventus, impianto che dal 2011 ospita le gare casalinghe del club bianconero. A parlarne sono Pierluigi Pardo e Federica Zille di DAZN, che guidano la narrazione affiancati dal direttore di Calcio e Finanza Luciano Mondellini che approfondisce, tramite dati e numeri concreti, anche gli aspetti economici ma non solo legati al progetto dei club milanesi.

Insieme a loro ci sono il talent di DAZN Emanuele Giaccherini e Sabina Belli, Product Marketing Director di ABB. Protagonista anche Francesco Gianello, Facilities Management Director della Juventus. «Io ho iniziato nel 1998 in Juventus, occupandomi della parte sportiva. E nel 2010 mi è stata offerta la grande opportunità di essere il primo direttore di uno stadio completamente privato», le sue prime parole nel corso del più corposo intervento.