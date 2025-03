Everton, l’ultimo bilancio dell’era pre Friedkin si chiude in rosso di 63 milioni

L’Everton ha pubblicato nella giornata odierna i risultati economico-finanziari della stagione 2023/24, l’ultima prima del via dell’era Friedkin. La famiglia statunitense, che in Italia controlla la Roma, ha rilevato il club di Liverpool ufficialmente a dicembre del 2024, periodo vicino a quello dell’inaugurazione del nuovo stadio da 1 miliardo di euro.

Nel dettaglio, i Toffees hanno chiuso il bilancio in perdita per 53,2 milioni di sterline (63,6 milioni di euro al cambio attuale): si tratta del settimo rosso consecutivo, seppur in calo grazie a un aumento del fatturato e a una riduzione dei costi.

Everton bilancio 2024 – Ricavi e costi della scorsa stagione

Nel dettaglio, nel corso della stagione 2023/24 l’Everton ha registrato ricavi in aumento a quota 235,4 milioni di sterline (219,7 milioni di sterline nel 2022/23), oltre 281 milioni di euro al cambio attuale. I ricavi sono così suddivisi:

Ricavi da matchday per 19,1 milioni di sterline (17,3 milioni nel 2023);

per 19,1 milioni di sterline (17,3 milioni nel 2023); Ricavi da diritti tv per 129,2 milioni di sterline (116 milioni nel 2023);

per 129,2 milioni di sterline (116 milioni nel 2023); Ricavi commerciali e da sponsor per 38,6 milioni di sterline (38,9 milioni nel 2023);

per 38,6 milioni di sterline (38,9 milioni nel 2023); Ricavi da gestione diritti calciatori per 48,5 milioni di sterline (47,5 milioni nel 2023);

per 48,5 milioni di sterline (47,5 milioni nel 2023); TOTALE: 235,4 milioni di sterline (219,7 milioni di sterline nel 2023)

Contestualmente, per i Toffees sono calati i costi, che tra spese operative e ammortamenti sono arrivati a quota 279,5 milioni di sterline (302,6 milioni di sterline nel 2023) principalmente grazie a una riduzione degli ammortamenti.

Everton bilancio 2024 – Il risultato netto

La perdita operativa è stata così pari a 28,1 milioni di sterline, mentre il rosso prima di interessi e tasse ammonta a 44,1 milioni di sterline, in netto calo rispetto agli 82,9 milioni di sterline dell’esercizio precedente. Il risultato netto è negativo per 53,2 milioni di sterline, in calo rispetto agli 89,1 milioni di sterline del 2022/23.

Il debito netto del club di Liverpool al 30 giugno 2024 era di 567,349 milioni di sterline, mentre al 1° luglio del 2023 era pari a 330,549 milioni di sterline.