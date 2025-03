Serie A, ufficiali le date della stagione 2025/26: si parte il 23 agosto

«A seguito della delibera del Consiglio di Lega del 31 marzo 2025, la Lega Nazionale Professionisti Serie A comunica che il Campionato di Serie A Enilive 2025/2026 avrà inizio domenica 24 agosto 2025 (con anticipi il 23 agosto 2025) e si concluderà domenica 24 maggio 2026».

Con questa breve nota, la Lega Serie A ha ufficializzato le date di partenza e di fine della prossima edizione del massimo campionato italiano di calcio. La stagione 2025/26 inizierà dunque il 23 agosto, per concludersi il 24 maggio, in tempo per consentire alle Nazionali di preparare il Mondiale a 48 squadre che si disputerà in USA, Canada e Messico.

Per quanto riguarda la stagione 2025/26, la UEFA ha già ufficializzato le date per le sue tre competizioni continentali (Champions, Europa League e Conference):

CHAMPIONS LEAGUE

Prima giornata: 16/18 settembre 2025;

Seconda giornata: 30 settembre/1 ottobre 2025;

Terza giornata: 21/22 ottobre 2025;

Quarta giornata: 4/5 novembre 2025;

Quinta giornata: 25/26 novembre 2025;

Sesta giornata: 9/10 dicembre 2025;

Settima giornata: 20/21 gennaio 2026;

Ottava giornata: 28 gennaio 2026;

Playoff: 17/18 e 24/25 febbraio 2026;

Ottavi: 10/11 e 17/18 marzo 2026;

Quarti: 7/8 e 14/15 aprile 2026;

Semifinali: 28/29 aprile e 5/6 maggio 2026;

Finale: 30 maggio 2026.

EUROPA LEAGUE

Prima giornata: 24/25 settembre 2025;

Seconda giornata: 2 ottobre 2025;

Terza giornata: 23 ottobre 2025;

Quarta giornata: 6 novembre 2025;

Quinta giornata: 27 novembre 2025;

Sesta giornata: 11 dicembre 2025;

Settima giornata: 22 gennaio 2026;

Ottava giornata: 29 gennaio 2026;

Playoff: 19 e 26 febbraio 2026;

Ottavi: 12 e 19 marzo 2026;

Quarti: 9 e 16 aprile 2026;

Semifinali: 30 aprile e 7 maggio 2026;

Finale: 20 maggio 2026.

CONFERENCE LEAGUE