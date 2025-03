Copa Libertadores al via: dove vedere il torneo più importante del sudamerica

La Copa Libertadores 2025/26 è pronta a cominciare dopo aver visto concludersi la sua fase a qualificazione. Sono 32 le squadre qualificate, divise in otto gironi, fra cui non figurano le prime due formazioni nell’albo d’oro con il Boca Juniors eliminato nelle qualificazioni e l’Independiente, primatista con sette successi assoluti, fuori da tutto.

Dove vedere Copa Libertadores tv streaming – Le date del torneo

Il torneo sudamericano, equivalente alla UEFA Champions League, prenderà il via il prossimo 2 aprile, quasi due mesi dopo l’inizio delle qualificazioni, con la finalissima che si giocherà il 29 novembre. Ecco le date delle varie fasi della Copa Libertadores 2025/26:

Ottavi di finale: 12-14 agosto, 19-21 agosto

Quarti di finale: 16-18 settembre, 23-25 settembre

Semifinali: 21-23 ottobre, 28-30 ottobre

Finale: 29 novembre 2025

Dove vedere Copa Libertadores tv streaming – I premi

Vincere la Copa Libertadores nel 2025 varrà un massimo di circa 35 milioni di euro, mentre la Champions 2024/25 garantisce, come detto, un premio massimo di 145 milioni. Per la Copa Libertadores 25/26 questi sono i premi decisi dalla CONMEBOL:

Bonus partecipazione: 2,8 milioni di euro;

Ottavi: 1,1 milioni;

Quarti: 1,6 milioni;

Semifinali: 2,1 milioni;

Finale: 6,5 milioni;

Vincitrice: 21,2 milioni

Dove vedere Copa Libertadores tv streaming – Il torneo in diretta

La Copa Libertadores 2025/26 non sarà visibile in televisione in Italia, nemmeno a pagamento e tantomeno in chiaro. L’unico modo per assistere al maggior torneo per club del Sud America è essere abbonati a Mola TV, la piattaforma streaming dedicata alle maggiori competizioni del calcio sudamericano.