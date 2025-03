“Volevo cominciare questa conferenza nel ringraziare Thiago Motta tutto il suo staff per il grande impegno profuso in questi mesi”. Il Managing Director Football della Juventus Cristiano Giuntoli ha aperto così la prima conferenza stampa di Igor Tudor da tecnico bianconero.

Il dirigente juventino è infatti voluto innanzitutto tornare alla conclusione del rapporto con l’allenatore italo-brasiliano, prima di accogliere ufficialmente in conferenza stampa il nuovo tecnico. “Volevo fare chiarezza anche nel rapporto che avevo io con Thiago è e rimarrà un grande rapporto di stima reciproca, di rispetto e di un confronto quotidiano. Credo fortemente che possa fare l’allenatore a grandi livelli e gli auguro tutto il bene”, ha aggiunto.

“Rimanendo alle ultime vicende e alle mie parole nel post gara di Firenze chiaramente durante la settimana della pausa delle nazionali, ci siamo presi un pochino di tempo e a mente fredda abbiamo analizzato bene l’andamento delle ultime gare, che non solo per le sconfitte, ma anche l’andamento di come sono avvenute e ci ha destato grande preoccupazione e abbiamo deciso di dare una sterzata, perché pensiamo che sia importante per la squadra e per la Juventus”.

“Le nostre scelte sono andate subito su Igor, non solo per il passato suo nella Juventus come calciatore come vice allenatore che sicuramente lo farà e lo ha fatto già inserire velocemente nel contesto, ma anche soprattutto per le sue qualità tecniche, umane e morali. Igor rimarrà con noi fino alla fine della stagione compreso il Mondiale per Club poi ci sederemo intorno a un tavolo e la speranza è quella di continuare insieme perché pensiamo che possa avere delle qualità importanti per portare avanti il nostro progetto”, ha concluso Giuntoli.