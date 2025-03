L’Arsenal vuole ingrandire l’Emirates Stadium e guarda all’esempio Bernabeu

L’Arsenal ha osservato il modo in cui il Real Madrid ha ristrutturato il Bernabeu mentre valuta la possibilità di ampliare l’Emirates Stadium. Come riportato dal quotidiano londinese Evening Standard, i Gunners stanno valutando l’idea di migliorare il proprio impianto di casa, che ha visto la luce nel 2006.

Negli ultimi anni sono stati effettuati alcuni lavori di rinnovamento, tra cui l’installazione di nuove opere d’arte sulla facciata dello stadio, e lo scorso anno il co-presidente dell’Arsenal, Josh Kroenke, ha rivelato in un’intervista a ESPN che sono in corso «conversazioni interne» su ulteriori interventi.

Colloqui che sono ancora in una fase esplorativa, con il club che sta valutando la fattibilità di un ampliamento o di un aggiornamento dell’Emirates. L’Arsenal ha preso spunto anche da altri club, tra cui il Real Madrid e la ristrutturazione del Bernabeu, dopo una visita dello staff dell’Arsenal a Madrid all’inizio di questa stagione per un evento, un’occasione che ha permesso loro di vedere il Bernabeu e approfondire il progetto. Inoltre, il prossimo mese l’Arsenal tornerà a Madrid per la gara di ritorno dei quarti di finale di Champions League.

Kroenke ha spiegato a ESPN la scorsa estate che la ristrutturazione dell’Emirates Stadium «non è un’operazione semplice» e che tutte le discussioni su un possibile ampliamento o rinnovamento sono ancora in una fase iniziale.

Tuttavia, l’Arsenal ha già iniziato a migliorare alcune parti dello stadio. Lo studio di architettura Populous, che ha progettato l’Emirates, è stato incaricato di ottimizzare il servizio di ristorazione e rinnovare alcune cucine interne allo stadio. L’Arsenal ha anche aggiornato il proprio sistema di distribuzione della birra, con il direttore della sede, Tom McCann, che lo scorso anno ha informato i tifosi dei piani in un incontro con i supporter, ottenendo ottimi risultati.

«Il club sta investendo circa 2 milioni di sterline per migliorare la distribuzione della birra», si legge nei verbali dell’incontro del gennaio 2024. «Stiamo investendo in tutto, dai sistemi di erogazione ai chioschi, alla tecnologia».