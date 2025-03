Juve, Tudor: «Il mio contratto cambia poco. Sono sicuro che partiremo bene»

«Le emozioni ci sono, ma non solo per la Juve perché è un club che tutti vorrebbero allenare: c’è voglia di fare lavoro, di fare bene, di raggiungere gli obiettivi». Così il nuovo tecnico bianconero, Igor Tudor, si presenta in conferenza stampa. «Credo tanto in questa squadra, c’è poco tempo di lavorare ma darò tutto, ieri sono arrivati tutti ma non ci sono scuse e nella mia vita non ho mai cercato scuse: cerco responsabilità dai giocatori», ha aggiunto l’allenatore croato.

«Se avessi 10 anni di contratto mi cambierebbe poco: io vivo di presente e basta, faccio sempre scelte di cuore», ha aggiunto parlando della durata – almeno sulla carta – del rapporto con il club. «Il capitano è Locatelli, ha le doti giuste per farlo, e Vlahovic è fortissimo: sono felice di allenarlo, lui e Kolo Muani possono giocare insieme oppure uno o l’altro. Anche Koopmeiners e Yildiz sono molto forti, sono tra quelli che devono fare gol e cercherò la posizione per farli rendere al meglio».

«I tifosi sono sempre stati importanti, sono sicuro che sabato daranno il loro supporto: il club si ama anche in momenti così, i ragazzi ci tengono e sono sicuro che partiremo bene», ha aggiunto il nuovo allenatore della Juventus in vista del primo impegno che lo vedrà protagonista all’Allianz Stadium, contro il Genoa di Vieira.

«Sarà una sfida difficile, Vieira sta facendo bene e i rossoblù hanno doti e qualità e sono una squadra pericolosa: voglio una Juve che attacchi con tanti uomini ma anche che non prenda gol, serve un lavoro completo», ha concluso.