«Condotta indecente» in Real-Atletico: l’UEFA apre indagine su Mbappé, Vinicius e Rudiger

L’UEFA ha aperto una indagine su quattro calciatori del Real Madrid per “comportamento indecente” durante la sfida degli ottavi di Champions League contro l’Atletico Madrid. Lo ha reso noto la stessa federcalcio continentale in un comunicato pubblicato sul sito ufficiale confermando inoltre la nomina di un ispettore che indagherà sulle accuse.

«È stato nominato un Ispettore Etico e Disciplinare della UEFA – si legge nel comunicato – per indagare sulle accuse di comportamento indecente da parte dei giocatori del Real Madrid CF (Antonio Rüdiger, Kylian Mbappé, Daniel Ceballos Fernández e Vinícius Júnior) durante la partita degli ottavi di finale di UEFA Champions League tra Club Atlético de Madrid e Real Madrid CF del 12 marzo 2025. Ulteriori informazioni su questa vicenda saranno rese disponibili a tempo debito», ha concluso la UEFA.

In particolare, nel caso del tedesco, si sta indagando sul gesto di portarsi la mano al collo, a Mbappé per il tocco sui suoi genitali e nel caso di Vinícius, per uno scontro con la tifoseria prima e dopo il termine della partita. Alcune informazioni, nella scorsa settimana, hanno suggerito che l’Atlético Madrid avesse presentato un reclamo contro l’atteggiamento dei giocatori del Real Madrid.

Una celebrazione che è stata macchiata dal lancio di bottiglie e altri oggetti sul campo da parte dei tifosi dell’Atlético Madrid. Una delle bottiglie è stata colpita da Bellingham con la testa, senza sapere se fosse piena, dopo un salto di gioia. Pochi secondi prima, Vinícius avrebbe messo il cappotto che indossava per scaldarsi a terra, guardato la tifoseria e indicato lo scudo: “Qui, qui”. Rodrygo ha poi messo in scena i balli brasiliani per evitare le bottiglie lanciate, mentre Bellingham e Ceballos, uno dei più coinvolti nel seguire la partita dalla panchina, hanno iniziato a ballare insieme.

Ora si apre un periodo durante il quale l’istruttore del caso raccoglierà informazioni su quanto accaduto e il Real Madrid presenterà delle difese per evitare le possibili sanzioni, soprattutto sotto forma di penalizzazione di partite in tribuna.