Dai bilanci alla governance: Leap Sport Academy lancia il Master in Football Finance

Il fattore economico nel calcio è cruciale per il successo e la sostenibilità delle società sportive. La gestione delle risorse finanziarie, la pianificazione dei bilanci, la gestione dei diritti televisivi e le operazioni di mercato sono elementi che influenzano direttamente le performance in campo e la crescita a lungo termine di un club. Tutti temi che saranno approfonditi all’interno del Master in Football Finance di Leap Sport Academy.

In particolare, il Master in Football Finance di Leap Sport Academy tratterà i temi del bilancio, della sostenibilità economico – finanziaria delle società di calcio professionistiche e del sistema dei controlli economico-finanziari. Il Master esaminerà, inoltre, la funzione delle leghe professionistiche, le operazioni di calciomercato e le Licenze UEFA. Fornirà poi la conoscenza dei profili essenziali della fiscalità nel calcio professionistico e della governance dei club, nell’ottica di ricercare un modello organizzativo vincente e finanziariamente efficiente. Saranno oggetto di approfondimento il budget, la pianificazione e il controllo di gestione, e ci sarà un focus conclusivo sulle operazioni straordinarie nel calcio.

Plusvalenze, debiti, ammortamenti, indicatori: la comprensione delle logiche di funzionamento e, a maggior ragione, la gestione delle società di calcio professionistiche impongono, a chi già opera nelle medesime e a chi intende accostarsi al settore, di conoscere i fondamentali di bilancio e di misurazione economico – finanziaria delle perfomance aziendali.

Il Master si propone di fornire ai partecipanti competenze specialistiche nel settore calcistico, formando figure dirigenziali capaci di pianificare e gestire attività e progetti all’interno delle organizzazioni che operano in questo ambito. Gli studenti acquisiranno conoscenze approfondite su temi come bilanci, gestione d’impresa, fiscalità, budgeting, pianificazione e controllo di gestione, nonché sulle operazioni straordinarie nel calcio, trattando gli aspetti giuridici, economici e finanziari del settore.

Il programma adotta un approccio pratico, con il coinvolgimento di esperti che lavorano attivamente nel campo e l’analisi di casi concreti. In questo modo, si favorisce il confronto su esperienze reali, offrendo spunti utili per affrontare le problematiche quotidiane del settore e per orientarsi nelle pratiche più comuni del contesto calcistico.