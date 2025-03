Exor, Elkann: Puntiamo a investimenti su società che valgono almeno 2 miliardi

“Guarderemo a potenziali opportunità e a investimenti simili a quello fatto in Philips. In futuro, pensiamo di investire in società che rappresentano più o meno il 5% del nostro attuale GAV”, il Gross Asset Value di Exor, ovverosia il valore lordo degli asset in portafoglio della società. Lo ha detto John Elkann, amministratore delegato della holding della famiglia Agnelli-Elkann (che tgra le altre controlla Juventus, Stellantis e Ferrari), durante la conference call con investitori e analisti in cui sono stati commentati i risultati della società nel 2024. L’attuale GAV di Exor è pari a circa 42 miliardi di euro, quindi il riferimento è a società con una valutazione da oltre 2 miliardi di euro.

“Al momento puntiamo sul rafforzamento delle società che già possediamo e che conosciamo, ma guardando avanti, in futuro, vedremo dove potremo allocare il nostro capitale tramite investimenti – ha proseguito Elkann -. Il nostro obiettivo sarà fare crescere il Nav. Continueremo a restituire capitale agli azionisti, anche tramite operazioni come il buyback da circa un miliardo di euro annunciato ieri”.

“Exor è focalizzata sul lungo periodo, agiamo con spirito imprenditoriale e disciplina finanziaria. Non siamo legati ai cicli di investimento. In Exor costruiamo grandi società e ci impegnamo a proseguire su questa via. Saremo concentrati sulla performance complessiva di Exor, dopo un 2024 in cui alcune delle nostre società hanno fatto bene e altre hanno avuto più in difficoltà”.

L’amministratore delegato inoltre, nel suo discorso introduttivo, ha ripercorso molti dei punti toccati ieri nella lettera annuale agli azionisti. In particolare, per quanto riguarda Stellantis, Elkann ha ribadito che “nel 2024 ha avuto una performance deludente, ora il 2025 sarà un anno importante per la societa’, dobbiamo darle stabilità e fare in modo che realizzi il proprio potenziale”. Nessun riferimento, invece, alla Juventus.

Infine, come ha sottolineato il Cfo Guido de Boer, “non siamo soddisfatti dei risultati 2024, che non è stato un grande anno. Tuttavia, il nostro Nav per azione è salito del 9%, grazie all’ottima performance di Ferrari, la nostra società di maggior valore e che ha superato tutti i target. Anche Iveco ha registrato buone performance in termini di Nav e Lingotto ha avuto solidi ritorni”.