Il sogno di Verona: portare una gara di NHL all'Arena

Dopo la pallavolo e le cerimonie olimpiche, anche l’hockey su ghiaccio potrebbe fare il suo ingresso in Arena con una sfida tra due dei club più prestigiosi del mondo. Come riportato da L’Arena, Al momento si tratta solo di un’idea che il Comune, la Federazione Italiana Sport del Ghiaccio e l’NHL – il campionato professionistico che riunisce 32 squadre di Stati Uniti e Canada, considerato l’equivalente dell’NBA nell’hockey – stanno iniziando a valutare. Tuttavia, sembra che il progetto abbia suscitato grande entusiasmo oltreoceano, pur presentando diverse complessità organizzative.

L’NHL ha un forte interesse ad ampliare la sua presenza in Europa e anche in Italia, dove finora non si sono mai disputate partite della lega. Verona è tra le possibili città ospitanti, anche in vista della volontà di lasciare un’eredità sportiva dopo le Olimpiadi invernali del 2026. Del resto, la lega nordamericana ha una lunga storia di incontri disputati nel Vecchio Continente: già nel 1938 i Detroit Red Wings e i Montreal Canadiens giocarono un tour europeo con nove match tra Londra, Brighton e Parigi.

Più recentemente, dal 2017, sono state introdotte le “Global Series”, una serie di partite che si sono svolte in diverse nazioni come Svezia, Svizzera, Germania, Finlandia e Repubblica Ceca. Per il 2025 sono già previste due gare a novembre a Stoccolma, mentre l’Italia potrebbe vedere per la prima volta le stelle della NHL nel 2026 o 2027.

Tuttavia, il progetto deve superare diversi ostacoli. Uno dei principali è la possibilità di disputare la gara in un’arena all’aperto, dove pioggia e umidità potrebbero compromettere il ghiaccio (nelle edizioni più recenti, come quelle di Tampere e Praga, gli incontri si sono tenuti in stadi coperti con una capienza di 15.000 spettatori). Anche le temperature rappresentano un’incognita, considerando che le Global Series si svolgono generalmente tra la fine di settembre e metà novembre, periodo in cui mantenere il ghiaccio in condizioni ottimali all’aperto potrebbe essere costoso e complesso.

Nonostante queste sfide, l’idea non è impossibile da realizzare. L’Arena di Verona ha già ospitato eventi su ghiaccio in passato, come “Opera on Ice” nel mese di settembre, con esibizioni di campioni del pattinaggio artistico come Carolina Kostner ed Evgeni Plushenko. Inoltre, non sarebbe nemmeno la prima volta che una partita di hockey si disputa in un anfiteatro romano: nel 2012 Zagabria e Lubiana si affrontarono sul ghiaccio dell’antica Arena di Pola, in Istria.

Verona, comunque, non è l’unica città in lizza per ospitare l’NHL in Italia. Milano è un’altra candidata, soprattutto grazie alla nuova arena di Santa Giulia, che sarà completata nei prossimi mesi e accoglierà alcune partite del torneo olimpico di hockey su ghiaccio nel febbraio 2026. Tuttavia, il fascino di un match nell’anfiteatro veronese, se il meteo lo permetterà, continua a intrigare gli americani.

