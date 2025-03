Barcellona, via libera dal Comune: al Camp Nou si lavorerà 24 ore su 24

Si potrà lavorare 24 ore su 24 al nuovo Camp Nou per concludere i lavori. Lo ha confermato il Barcellona, annunciando il via libera da parte del Comune della città catalana per prolungare l’orario di lavoro.

“È stato concesso un permesso dal Comune di Barcellona all’FC Barcelona per svolgere tutti i lavori necessari alla continuazione dei lavori dello Spotify Camp Nou per 24 ore, durante quattro giorni feriali. In vigore fino al 7 aprile, l’accordo consente al Club di lavorare senza sosta dal lunedì alle 8:00 fino al venerdì alle 23:59. L’orario di lavoro rimane invariato rispetto agli ultimi mesi il sabato – dalle 10:00 alle 20:00 – ma l’impianto di lavorazione situato nell’area dell’ex Miniestadi non potrà essere utilizzato”, si legge nella nota del club.

“L’estensione dell’orario di lavoro sullo stadio è fondamentale per accelerare i progressi nella ristrutturazione dello Spotify Camp Nou. Non va dimenticato che durante l’intero processo il Club ha adottato misure per arrecare il minor disturbo possibile al quartiere, installando rilevatori di polvere e misuratori di suono, garantendo così il rispetto delle condizioni della licenza”.

“L’FC Barcelona, il Comune di Barcellona e il consiglio locale di Les Corts si incontrano regolarmente per informare i residenti del quartiere sull’andamento dei lavori e sulle attività previste per il futuro”, conclude la nota del club catalano.