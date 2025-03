Ligue 1, gli allenatori più pagati: De Zerbi dietro solo a Luis Enrique

Il Paris Saint-Germain domina in lungo e in largo nella Ligue 1 2024/25 e in attesa di conquistare l’ennesimo titolo nazionale, il club di Nasser Al Khelaifi si porta a casa due primati. Da una parte quello di gruppo squadra più costoso dell’intera lega, con ben 15 giocatori presenti fra i 30 più pagati, e dall’altra quello dell’allenatore con l’ingaggio più alto.

Infatti, come riporta il quotidiano francese L’Equipe, Luis Enrique, arrivato a Parigi nell’estate 2023 con un contratto biennale che è già stato rinviato fino al 2027, è l’allenatore più pagato del campionato davanti all’italiano Roberto De Zerbi del Marsiglia e all’ex Milan, ora al Lione, Paulo Fonseca.

Ecco di seguito la classifica dei 18 allenatori della Ligue 1, dal più pagato in giù (le cifre indicate sono mensili al lord0):