Ligue 1, i 30 giocatori più pagati: 15 sono del PSG

La Ligue 1 2024/25 è pronta per il suo rush finale, visto che dopo questa pausa per le nazionali mancheranno 10 partite prima della conclusione del massimo campionato francese.

Queste 10 partite che mancano saranno una sorte di passerella finale per il Paris Saint-Germain, visto che gli uomini di Luis Enrique hanno ben 19 punti di vantaggio sulla seconda, il Marsiglia di Roberto De Zerbi, battuto nettamente per 3-1 nell’ultima gara prima della sosta.

Giocatori più pagati Ligue 1 – Dominio PSG

Un dominio nella classifica del campionato di Ligue 1 che si conferma anche nella speciale classifica dei 30 calciatori più pagati del torneo, di cui la metà sono appartenenti alla rosa a disposizione di Luis Enrique. A riportarlo è il quotidiano francese, L’Equipe.

Anche con l’addio di Kylian Mbappé, il calciatore più pagato della Ligue 1 è del PSG ed è l’ex Barcellona, Ousmane Dembelé (1,5 milioni di euro lordi al mese), che sta trascinando la sua squadra verso l’ennesimo campionato vinto e una Champions League da grandi protagonisti, come testimonia il passaggio del turno ai danni del Liverpool, con la gara di ritorno vinta ad Anfield, ribaltando la sconfitta casalinga, e poi certificando il successo ai calci di rigori grazie a un super Gianluigi Donnarumma.

Proprio il portiere italiano si trova all’ottavo posto (849.500 euro lordi al mese), dietro all’ex Napoli Khvicha Kvaratskhelia (900.000 lordi al mese). Le prime 12 posizioni sono tutte occupate da calciatori del PSG. Il primo militante in un’altra squadra è infatti al 13° posto ed è un’altra vecchia conoscenza della Serie A come Adrien Rabiot, che percepisce 500.000 euro lordi al mese come il compagno al Marsiglia Pierre-Emile Hojbjerg e Alexander Lacazette del Lione.

Ecco di seguito i 30 calciatori più pagati della Ligue 1 2024/25 (le cifre indicate sono mensili al lord0):